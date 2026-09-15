A diferencia de todos los anteriores, el Gobierno de Keiko Fujimori ha tomado en serio la mitigación del daño que ocasionará el Fenómeno de El Niño (FEN), tanto el costero como el global, cuyas magnitudes podrían alcanzar niveles récord a partir del cuarto trimestre de este año y extenderse durante todo el verano del 2027. El 18 de agosto, promulgó el Decreto de Urgencia (DU) 008-2026, que habilitó S/ 179.5 millones para limpieza, descolmatación y protección de cauces de ríos y quebradas, así como para la instalación de barreras en quebradas vulnerables, mientras que a inicios de este mes, con el DU 010-2026, autorizó la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) a los servicios e inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), para las intervenciones en el marco del FEN 2026-2027.

Además, la norma simplifica plazos y procedimientos administrativos, e incorpora en su alcance el mecanismo de Servicios por Impuestos, creado por la Ley 32460 (publicada en octubre del 2025). Ambos esquemas consisten en la ejecución de proyectos de inversión y la prestación de servicios a cargo de empresas privadas, como parte del pago del Impuesto a la Renta (IR). Además de que las empresas pueden “canjear” parte del IR que pagan al fisco, las obras y servicios a su cargo suelen avanzar con celeridad, tras haber superado la barrera burocrática inicial: la determinación de prioridades y aprobación de proyectos, que corren por cuenta de entidades del Gobierno nacional y gobiernos subnacionales.

El DU busca agilizar ese obstáculo, aunque en lugar de excluir el requisito del informe previo de la Contraloría. Quizás hubiese sido más adecuado incluir un informe preliminar, dentro de un plazo muy reducido. Lo que sí se mantendrá será el control simultáneo y posterior de la Contraloría. En tanto, la supervisión correrá por cuenta de la entidad pública responsable de las obras y servicios asignados al sector privado. El Congreso busca ser parte del control y la supervisión. La junta de portavoces de la Cámara de Diputados incluyó en la agenda del pleno cuatro mociones que plantean crear una comisión especial para tal efecto.

En tanto, los ministerios incluidos en el DU ya publicaron las listas de servicios que podrán ser canjeados por impuestos. Por ejemplo, en la del Ministerio de Cultura figura la estabilización y protección preventiva de estructuras arqueológicas vulnerables. Habría que suponer que la tumba de la élite chimú que acaba de ser descubierta en Chan Chan será de las primeras en ser protegida.