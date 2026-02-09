La Contraloría General de la República alertó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) una serie de deficiencias que ponen en riesgo la correcta y oportuna ejecución de los trabajos de descolmatación y limpieza de puntos críticos en el cauce del río Rímac, con miras a afrontar el aumento del caudal en la época de lluvias que se produce en los primeros meses de cada año y evitar que se generen daños a la población que vive en zonas aledañas.

Según el Informe de Visita de Control n.° 002-2026-OCI/5740-SVC, cuyo período de evaluación fueron el 15 y 16 de enero de 2026, se recibió de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ANA un total de 26 fichas técnicas sobre igual número de intervenciones en el río Rímac, las cuales fueron programadas a realizar entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Sin embargo, se evidenció que las primeras 11 corresponden a fichas ejecutadas entre enero y febrero del año pasado, mientras que de la 12 a la 16 fueron programadas para diciembre de 2025.

Durante la inspección realizada los días 14 y 15 de enero de 2026, se verificó que en dos tramos del caudal del río Rímac se realizaban actividades que corresponden al plan de 2025 y que debieron terminarse en noviembre del año pasado. Dichos trabajos se efectúan sin tener fichas técnicas actualizadas que reflejen las condiciones del cauce, sin control topográfico ni la señalética de trabajo en el tramo de intervención, lo cual no garantiza el control volumétrico del material descolmatado. Además, se encuentra pendiente de ejecución la descolmatación del tramo comprendido entre el sector “Puente Morón - Puente Huampani”, que corresponde al año pasado.

Esta situación genera el riesgo de que las actividades de limpieza y descolmatación en el río Rímac se ejecuten sin la adecuada planificación y sustento técnico, lo que podría afectar la oportunidad, eficiencia y eficacia de las intervenciones, incrementando la probabilidad de daños por lluvias en la localidad de Chosica.

Detectaron falta de fichas actualizadas, maquinaria inoperativa y zonas con residuos acumulados. Foto: Contraloría.

Maquinaria inoperativa

La comisión de control también advirtió que no se viene cautelando ni asegurando la oportuna y adecuada ejecución del mantenimiento de la maquinaria pesada para las actividades de descolmatación del río Rímac, conforme al plan de trabajo para la operación y mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos, lo cual pone en riesgo la ejecución eficiente y oportuna de las labores de preparación y respuesta destinadas a reducir los riesgos, vulnerabilidades, daños o impacto en las zonas de intervención de la localidad de Chosica.

En la inspección perpetrada los días 14 y 15 de enero se verificó que en el sector Puente Morón – Sector Cultura – Progreso había dos unidades de maquinaria pesada realizando actividades de descolmatación en el río Rímac. Sin embargo, también se encontraron cuatro volquetes inoperativos por falta de conductores y otras seis unidades de maquinaria pesada (1 cargador frontal, 3 excavadora y 2 bulldozer) inoperativas por falta de mantenimiento, repuestos o elementos. Estas 10 unidades representan el 83 % de unidades asignadas al río Rímac.

Esta situación afecta la capacidad operativa de la maquinaria pesada y volquetes dispuestos para la ejecución de las actividades de limpieza y descolmatación, pone en riesgo la oportunidad, eficacia y continuidad de las acciones de preparación y respuesta en puntos críticos, destinadas a la reducción de la vulnerabilidad, daños o impactos ante la ocurrencia de lluvias intensas e incremento del caudal del río Rímac en las zonas de intervención de Chosica.

Residuos acumulados quebradas

El informe advierte sobre la presencia de residuos sólidos acumulados en los cauces de las quebradas ubicadas en la localidad de Chosica. Durante los días 14 y 15 de enero, se supervisó el estado situacional de cinco quebradas en la localidad de Chosica hasta su desembocadura en el cauca del río Rímac, así como las barreras dinámicas instaladas en las quebradas desde el año 2015.

Este fue el panorama de las quebradas: Corrales, residuos sólidos municipales; Carossi, presencia de vegetación y residuos sólidos municipales; Libertad, material acumulado derivado de construcción y vegetación densa; y Pedregal, presencia de tres personas realizando trabajo en piedra, quienes dejaban residuos de su trabajo.

Esta situación genera el riesgo de que la acumulación de residuos en los cauces y áreas ribereñas de las quebradas afluentes al río Rímac, limite su capacidad de conducción adecuada de materiales sólidos, lo que podría ocasionar obstrucciones, desbordes o arrastre de sedimentos y residuos hacia el cauce principal del río.

A esto se suma que el deterioro de las barreras (mallas) dinámicas podría limitar su capacidad de retención del flujo de detritos (movimiento rápido y violento de mezcla viscosa de agua, barro, rocas, tierra y material orgánico), afectando la protección de los bienes naturales.

El informe de Contraloría fue enviado al titular de la Autoridad Nacional del Agua para la adopción de medidas correctivas urgentes que permitan dar continuidad a las labores de limpieza y descolmatación del río Rímac para evitar desbordes u otros daños que afecten a la población de la zona de Chosica.