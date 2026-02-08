Las precipitaciones constantes debilitaron el terreno hasta provocar el colapso de grandes extensiones de tierra en el distrito de San Gabán. Foto: Andina
Las precipitaciones constantes debilitaron el terreno hasta provocar el colapso de grandes extensiones de tierra en el distrito de San Gabán. Foto: Andina
Un masivo derrumbe provocado por las intensas lluvias que vienen afectando la región sur del país sepultó el centro poblado de Chacaneque, en la región Puno.

Las precipitaciones constantes debilitaron el terreno hasta provocar el colapso de grandes extensiones de tierra en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, informó la Agencia Andina.

La magnitud del derrumbe obligó a los pobladores a abandonar sus viviendas y ha dejado severos daños materiales, además de la pérdida de medios de subsistencia.

“En un esfuerzo coordinado a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, las maquinarias de la Municipalidad iniciaron los trabajos de limpieza y liberación de la vía de forma inmediata el día de ayer, para el traslado de bienes de ayuda humanitaria”, señalaron, representantes de la Municipalidad Distrital de San Gabán.

Los deslizamientos de tierra, ocasionados por las intensas lluvias en la selva de Puno, mantienen cerrada la carretera Interoceánica en el tramo de San Gabán, dejando cientos de vehículos varados. Foto: Andina.
Los deslizamientos de tierra, ocasionados por las intensas lluvias en la selva de Puno, mantienen cerrada la carretera Interoceánica en el tramo de San Gabán, dejando cientos de vehículos varados. Foto: Andina.

