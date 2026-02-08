Un masivo derrumbe provocado por las intensas lluvias que vienen afectando la región sur del país sepultó el centro poblado de Chacaneque, en la región Puno.

Las precipitaciones constantes debilitaron el terreno hasta provocar el colapso de grandes extensiones de tierra en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, informó la Agencia Andina.

La magnitud del derrumbe obligó a los pobladores a abandonar sus viviendas y ha dejado severos daños materiales, además de la pérdida de medios de subsistencia.

“En un esfuerzo coordinado a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, las maquinarias de la Municipalidad iniciaron los trabajos de limpieza y liberación de la vía de forma inmediata el día de ayer, para el traslado de bienes de ayuda humanitaria”, señalaron, representantes de la Municipalidad Distrital de San Gabán.