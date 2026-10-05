Lagardère Travel Retail inició operaciones en la nueva terminal hace más de un año y actualmente desarrolla negocios gastronómicos y comerciales en las zonas nacional e internacional. Foto: Andina
Lagardère Travel Retail inició operaciones en la nueva terminal hace más de un año y actualmente desarrolla negocios gastronómicos y comerciales en las zonas nacional e internacional. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Ha pasado más de un año desde que inició operaciones el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entre las empresas que forman parte de la denominada ‘ciudad aeropuerto’ se encuentra Lagardère Travel Retail, que actualmente opera 13 propuestas gastronómicas en las zonas nacional e internacional. A esta oferta se suma una tienda Aelia Duty Free en el área internacional y una propuesta Duty Paid para los pasajeros de vuelos nacionales. En este contexto, ¿qué novedades prepara la compañía y cuáles son sus planes de expansión para el mediano plazo?

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