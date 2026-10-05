Miguel Ruiz, director general (CEO) de Lagardère Travel Retail Perú, señaló a Gestión que sus negocios, principalmente las ofertas gastronómicas, ya se encuentran consolidados, a más de un año del inicio de sus operaciones en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“En Perú, inauguramos nuestras operaciones gastronómicas el año pasado, cuando abrió sus puertas la nueva infraestructura del aeropuerto internacional Jorge Chávez, y trasladamos nuestra operación de Duty Free, que ya existía en la anterior terminal, a esta terminal”, recordó en el marco del encuentro mundial de aeropuertos WAGA 2026 (World Airports General Assembly).

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Actualmente, la compañía opera 13 propuestas gastronómicas, que incluyen cinco marcas en el patio de comidas internacional, además de dos conceptos de casual dining —restaurantes de servicio más especializado y con atención en mesa— y otras marcas propias del grupo.

“Los conceptos de casual dining son de alto valor, tales como Kira y Callao, que los tenemos en sociedad con el chef peruano Jaime Pesaque”, detalló Ruiz. A estas propuestas se suman marcas propias de Lagardère que también están presentes en otros mercados, como Natoo y Wok to Gate, así como restaurantes ubicados en el área nacional, entre ellos Puku Puku, Pan Sal Aire, Las Reyes y otro local de Natoo.

La oferta gastronómica también incluye otros establecimientos como Burger Boy, Tori, Lucha Sanguchería, KO y Sakai, con lo que Lagardère amplía las opciones disponibles para los pasajeros que transitan por la terminal. Esta oferta, además, seguiría creciendo en los próximos años, ya que la compañía cuenta con dos espacios comerciales adicionales, de aproximadamente 150 metros cuadrados (m²) cada uno, cuya apertura está prevista entre fines de 2027 e inicios de 2028 .

“Estos espacios en la terminal limeña están destinados a propuestas gastronómicas, aunque por el momento aún no hemos definido qué conceptos se desarrollarán en ellos”, precisó. No obstante, adelantó que, inicialmente, la compañía evalúa apostar por marcas propias, aunque no descartó replicar el modelo de alianzas que Lagardère ya mantiene con operadores gastronómicos peruanos .

“El valor agregado que Lagardère trajo al Jorge Chávez fue la fortaleza de las alianzas y la buena relación comercial que tenemos con los principales chefs del país”, afirmó. En esa línea, señaló que la apuesta de la compañía ha sido llevar al aeropuerto una propuesta gastronómica de alta calidad. “Lo que nosotros llevamos al Jorge Chávez fue básicamente una propuesta gastronómica de prestigio, tanto por la calidad del producto como por nuestros socios. Estamos muy contentos con ese balance”, subrayó.

Paralelamente, la multinacional especializada en la gestión de tiendas y espacios comerciales busca aprovechar eventos gastronómicos internacionales para potenciar su operación en el aeropuerto. En ese marco, adelantó que trabajará junto con sus socios para desarrollar acciones vinculadas a The World’s 50 Best Restaurants 2026, cuya edición en Lima está prevista para noviembre.

“Vamos a trabajar algo con los socios que tenemos para poder potenciar el negocio gastronómico”, adelantó. No obstante, el ejecutivo evitó brindar detalles sobre las acciones que la compañía prepara en el marco de este evento.

La compañía cuenta con aproximadamente 4,000 m² de superficie comercial, principalmente en el área internacional, donde opera Aelia Duty Free. Foto: Andina

Duty free y Duty Paid: qué busca los peruanos

En cuanto a las tiendas libres de impuestos, como Aelia Duty Free, el directivo comentó que la compañía realizó algunos ajustes en su operación desde el inicio de actividades en la nueva terminal. Inicialmente, la propuesta contemplaba una tienda duty free y otra de joyería. Sin embargo, tras evaluar el comportamiento y las necesidades de los pasajeros, Lagardère decidió reemplazar esta última por una tienda de compras de último minuto (last minute).

“Rápidamente nos dimos cuenta de que para el consumidor y el pasajero sería mejor tener otra tienda last minute”, explicó.

Actualmente, la compañía cuenta con aproximadamente 4,000 m² de superficie comercial, principalmente en el área internacional, donde opera el negocio duty free. A esta operación se suma el formato duty paid, ubicado en la zona nacional y orientado a pasajeros que realizan vuelos dentro del país. “La propuesta de valor que tenemos en ambos negocios es brindarles a los pasajeros una oferta comercial de alta gama”, dijo.

Dentro de esta oferta destacan categorías como perfumería y licores, además de chocolates internacionales. Adicionalmente, el formato duty paid ha permitido identificar una oportunidad entre los pasajeros nacionales que buscan productos que anteriormente no encontraban en sus ciudades de destino.

“Hoy el pasajero peruano que viaja a ciudades del interior del país, cuando pasa a nuestra tienda Duty Paid, puede encontrar alta perfumería, altos licores y chocolates internacionales, que antes era súper difícil de encontrar”, comentó.

¿Qué compra el viajero peruano? La perfumería se ha convertido en una de las categorías más importantes para Lagardère , tanto en la zona nacional como en la internacional . En el mercado doméstico, la compañía ha encontrado una respuesta favorable a una oferta de productos de alta gama. “Cuando construyes una oferta comercial aspiracional, el pasajero reacciona. Tenemos marcas top como Chanel, Dior, Tom Ford, que tienen una muy buena acogida y que son tickets altos”, dijo.

En el área internacional, la categoría también tiene una participación relevante, con una oferta que incluye marcas de alta gama. Ruiz destacó, además, la apuesta de la compañía por ampliar la experiencia dentro del duty free. “Hemos creado una galería de arte dentro del Duty Free, que debe ser de las pocas en el mundo de galerías de arte dentro. Hoy estamos trabajando con el artista peruano Fito Espinosa”, indicó.

Esta iniciativa busca complementar la propuesta comercial del aeropuerto y, al mismo tiempo, mostrar otras expresiones de la oferta peruana a los viajeros. “Lo que queremos hacer es posicionar a Perú no solo como un destino gastronómico, como un destino de licores peruanos como el pisco, sino brindarle al mundo la oferta completa del Perú”, sostuvo.

De cara a los próximos meses, Lagardère prevé continuar incorporando nuevas marcas a sus espacios comerciales . El directivo expresó que, si bien actualmente la compañía está satisfecha con el desempeño del Duty Free, el negocio requiere una revisión constante de su oferta. “Por ejemplo, en la categoría licores, el champán es una de las variables más importantes que tenemos. Y el Perú es un gran comprador de champán. Me atrevo a decir que el Duty Free tiene el mejor surtido de champán de Perú”, alegó.

En ese sentido, la compañía busca mantener una oferta de gama media y alta que responda a los hábitos de consumo de los pasajeros. “El reto es cómo seguimos poniéndolo en una oferta media-alta para seguir complementando lo que el pasajero nos pide”, explicó.

Parte de la estrategia también consiste en acercar productos de alta gama al pasajero nacional. “Hemos logrado acercar esta oferta aspiracional también al pasajero nacional. Entonces, hoy en (en el área) nacional puedes encontrar una botella de un Perrier-Jouët a un precio más competitivo que el mercado local”, señaló.

Lagardère Travel Retail opera 10 tiendas de conveniencia en cinco aeropuertos del país bajo la marca Relay Foto: AdP

¿Y los aeropuertos regionales?

La estrategia de Lagardère no se limita al Jorge Chávez. La compañía ya cuenta con 10 ubicaciones en aeropuertos regionales, donde opera junto con Aeropuertos del Perú (AdP) su marca internacional de tiendas de conveniencia Relay .

Actualmente, está presente en Tumbes, Talara, Piura, Chiclayo y Trujillo , con dos tiendas en cada aeropuerto: una en la zona de acceso público, conocida en la industria como lado tierra, y otra después del control de seguridad, denominada lado aire. “Estamos abiertos a escuchar si hay alguna posibilidad para hacerla crecer en otros aeropuertos regionales”, subrayó.

La compañía también evalúa oportunidades para ampliar su negocio gastronómico fuera de Lima. “Jorge Chávez no es el único lugar donde queremos hacer operación gastronómica en el país. Entonces, si hay alguna buena propuesta de algún aeropuerto regional donde podamos crear una plataforma gastronómica, con gusto la podemos evaluar”, reiteró.