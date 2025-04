Cyril Letocart, CEO de Lagardère Travel Retail en Perú, detalló a Gestión que en el área internacional, dentro de la zona conocida como Nación Sazón, se instalarán cinco propuestas culinarias desarrolladas en colaboración con reconocidos chefs y grupos gastronómicos. Entre ellas destacan Burger Boy, de Javier Miyasato, con una variada oferta de hamburguesas; Los Reyes by Isolina, del chef José del Castillo; Tori, especializado en pollo a la brasa y creado por Mitsuharu Micha Tsumura (Micha); La Lucha Sanguchería de la Lucha Partners, y KO, del grupo gastronómico MCK Hospitality.

En el segmento premium del área internacional, se sumarán las nuevas propuestas Sakai, de Micha, y Callao, del chef Jaime Pesaque. Por otro lado, en el área nacional estarán presentes la marca peruana de café Puku Puku y Pan Sal Aire, con una oferta de panes, pizzas y pasteles. A esto se añadirá otro concepto de Isolina, ampliando la propuesta gastronómica para viajeros.

El ejecutivo aseguró que el retraso en la apertura de la nueva terminal no ha afectado sus operaciones y que están listos para iniciar apenas se confirme una fecha. “ Las primeras pruebas de cocina comenzaron el 29 de enero y, desde entonces, realizamos ensayos diarios con el equipo. En cuanto tengamos luz verde con una fecha definida, podremos lanzar el negocio”, dijo.

La inversión total en la implementación gastronómica, junto con el área Duty Free, una nueva zona comercial en embarques nacionales y un almacén, asciende a US$ 20 millones (S/ 80 millones). El contrato firmado con Lima Airport Partners (LAP) tiene una duración de 10 años

Expectativas de ingresos por restaurantes

El ticket promedio en los locales de comida rápida estará entre US$ 12 y US$ 13, mientras que en los restaurantes de autor alcanzará los US$ 40. “Nuestro objetivo es atraer entre el 10% y 15% de los pasajeros, lo que representa entre 2.6 millones y 3.9 millones de personas”, señaló la cabeza de Lagardère Travel Retail en Perú.

Con esta proyección, los ingresos mensuales por la oferta gastronómica de Lagardère en el nuevo Jorge Chávez se estiman entre US$ 1.5 millones y US$ 2 millones.

En cuanto a los espacios, las dos propuestas ubicadas en la zona premium suman 300 metros cuadrados (m2), mientras que el food hall internacional abarcará 1,500 m2. “En total, operaremos 3,300 m2 de restaurantes, incluyendo el área nacional. Además, contamos con 4,000 m2 en el Duty Free y 3,000 m2 de almacén”, indicó.

Lo que traerá Aelia Duty Free

Con el cierre del terminal actual y la apertura del nuevo espacio, la tienda de Aelia Duty Free (que esta en el aeropuerto actual) cerrará temporalmente para trasladarse a un espacio ampliado y renovado (en la nuevo Jorge Chávez). “ La nueva tienda en el área internacional del aeropuerto ofrecerá 2,000 productos adicionales a los que actualmente están disponibles , con una amplia variedad de marcas, incluidas opciones locales y marcas de perfumería y cosmética”, afirmó.

Entre las novedades más destacadas, Aelia Duty Free incluirá una barra de cócteles para los viajeros, brindando una nueva experiencia para quienes esperan sus vuelos. En cuanto a las marcas, la tienda incorporará productos de lujo como la línea completa de maquillaje de Carolina Herrera, que no estaba disponible en el terminal actual, y la marca de perfumería Sisley.

La tienda también ampliará su oferta con marcas internacionales reconocidas, como Victorinox en accesorios y Taos en joyería, lo que, según Letocart, mejorará la experiencia de compra para los pasajeros. “Esperamos lograr una conversión entre un 15% y un 20%, alcanzando entre US$70 y US$75 por pasajero que entre a la tienda”, detalló el ejecutivo.

En cuanto al perfil de los compradores, Letocart expresó que los principales consumidores de las tiendas duty free son los peruanos, seguidos por chilenos y argentinos. No obstante, se apunta a diversificar su oferta para atraer a otras nacionalidades, especialmente a pasajeros chinos, y se anticipa una recuperación del tráfico de pasajeros japoneses.

Duty Pay en área nacional

Como parte de las novedades que tendrá la ampliación del aeropuerto capitalino, Lagardère Travel Retail ha implementado una tienda Duty Pay en la zona de pasajeros nacionales, ubicada en un espacio de 600 m2 . Esta área de ventas, completamente nueva y diferente a lo que se ofrece en el terminal actual, permitirá a los viajeros nacionales acceder a productos similares a los del Duty Free, pero con impuestos incluidos.

“La tienda Duty Pay es una novedad en este terminal. Los pasajeros nacionales podrán encontrar una variedad de productos como perfumes, licores y chocolates”, añadió. Este nuevo concepto, que servirá como punto de entrada a la zona nacional, promete ofrecer una experiencia de compra similar a la de la zona internacional, pero adaptada a las necesidades de los viajeros locales, especificó Letocart. “La expectativa es generar ingresos mensuales entre US$ 500,000 y US$ 1 millón, dado que se trata de un mercado completamente nuevo”, añadió.