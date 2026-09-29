-Sobre ciudad aeropuerto se hablaba de una inversión de US$ 170 millones. ¿En qué periodo y qué proyectos involucra?

Para el edificio de oficinas son US$ 21 millones (lo desarrolla Inmobiliaria Koricancha). Debe comenzar la obra en octubre y estaría listo aproximadamente hacia finales del 2027. Este monto es la inversión en Capex, pero luego se va a generar el arriendo. Es un edificio de nueve pisos, con una parte de retail o comercial en la planta baja y el resto son oficinas. LAP va a tomar un porcentaje, pero el resto se va a ofrecer en el mercado para cualquier empresa. Recordemos que tenemos más de 150 empresas operando en el aeropuerto y algunas ya han mostrado interés en poder ocupar.

También está el tema de la aviación ejecutiva, que va a tomar un segmento pequeño del terminal antiguo [...]. Aparentemente hay una necesidad de hangares para aviación privada y mantenimiento menor, además de atender a los pasajeros que se mueven en este tipo de aeronaves. Tendría un ingreso independiente por la Avenida Elmer Faucett y la inversión estimada, en unos dos años, es más o menos de US$ 10 millones.

-¿Quién se hará cargo de este último tema?

Estamos justamente buscando un operador con experiencia en aviación ejecutiva en la región.

-¿En octubre ya estaría el operador?

En octubre ya va a estar el operador y quien lo va a construir. Es un mix. Se presentaron tres grupos y cada uno tenía un operador de aviación privada con experiencia internacional. Están yendo de la mano también con una empresa que va a hacer la implementación a nivel del Capex.

-Para octubre faltan unos días. ¿Hay algo de claridad?

Sí, ya han presentado las ofertas, han presentado el concepto. Estamos en proceso de negociación final.

Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP). Foto: Antonio Melgarejo / GEC.

-¿Los tres grupos avanzaron?

Ahora son dos.

-Durante la exposición en WAGA 2026 también se refirió a los almacenes…

Sí de Cosco Shipping con Anjun Logistics. Hay una inversión de US$ 20 millones ahí. Esperamos que comiencen la instalación de equipamiento.

El almacén ya está construido porque fue parte del desarrollo que nosotros hicimos dentro del área, dentro de la zona de carga del nuevo terminal. Pero, dentro de esos almacenes, lo que ellos van a poner es un sorter, que es una máquina automática que recibe los paquetes y los clasifica. Ellos en Brasil, como comentaba, manejan 90 millones de paquetes al año.

Además, se trata de un sorter que no solamente segrega los paquetes de acuerdo con el origen y destino, también tiene escáneres para revisar que sea mercadería permitida, transmitir la información con aduanas.

-Se supone que esta era una expectativa importante porque nos permitía tener incluso paquetes de Temu y similares...

Cuando lanzamos el concurso lo hicimos pensando justamente en este segmento que no estaba siendo entendido y que las cifras indicaban que estaba creciendo de manera exponencial [...].

Este tipo de negocio no es de almacenamiento, sino de velocidad, de rotación. Esa rotación es la que quieren traer. Aunque lo que sé es que también están pensando identificar cuáles son los productos más pedidos en la región para tenerlos almacenados en Lima. Hay todo un esquema de negocio.

-¿Hay otro proyecto más en ciudad aeropuerto?

Sí, la zona de carga sur, que son los almacenes que se montaron cerca al óvalo 200 millas.

-Con todo son uno US$ 70 millones…

Sí. Y, el terminal antiguo es una inversión que se proyecta de más o menos US$ 100 millones.

-Para el terminal antiguo, ¿se logró definir si se apostará por retail o por logística?

Estamos evaluando ambas propuestas. Estamos trabajando a nivel de conceptos para tratar de entender qué se alinea más con nuestra estrategia de ser un hub de servicios. Pero, también pensamos mucho en lo que la modernización de esa área puede terminar beneficiando al Callao.

Lo que nos gustaría es pensar es que esa zona se va a desarrollar. En general, la zona del aeropuerto. La idea es que vayamos hacia una especie de Callao moderno. Es un poco la visión que tenemos. Por eso, debemos ver cuál de los conceptos se acerca más.

Para el anterior terminal, se está evaluando si apostarán por temas logísticos o retail. (Foto: GEC)

-¿Se han puesto un límite?

Debemos tener el tema definido a nivel de concepto máximo en enero del próximo año. Con eso corremos.

-En esta etapa de concepto, ¿interesados les han tocado ya las puertas?

Sí. Tenemos dos grupos, hasta tres incluso, interesados cada uno en sus conceptos distintos. Están presentando ideas y haciendo consultas porque evidentemente son inversiones que no se van a dar en dos años. Un tema que es bien interesante respecto de ese terminal, que termina siendo paradójico, es que ahí sí vamos a tener una conexión del metro.

-Además de los terrenos donde se construirán las oficinas y los hoteles en manos de Costa del Sol, ¿qué planes hay para los terrenos restantes?

En la zona donde ya estarán las oficinas y el hotel, eventualmente puede haber un segundo edificio de oficinas y quizás un segundo hotel. Costa del Sol tiene como compromiso arrancar su torre con un trigger determinado de pasajeros, el que debiera gatillarse en el 2027. Ahí construirían la segunda torre que sería, me parece, un hotel de tres estrellas. Ellos tienen que decidirlo.

Igual estamos viendo cómo se desarrolla [la zona] porque como en todo desarrollo inmobiliario, tampoco puedes sacar el 100% de los lotes al mismo tiempo, pierdes valor.

Necesidad de que se concreten los accesos en el Jorge Chávez

Aunque no están en manos de LAP atenderlos, son una preocupación para el operador: los accesos al aeropuerto. Al respecto, Juan José Salmón se refirió al puente Santa Rosa y al futuro ingreso de una estación de la Línea 2 al aeropuerto.

“Nosotros enviamos innumerables cartas al Estado advirtiendo desde el 2017, incluso antes, que el puente [Santa Rosa] tenía que estar listo. Pero lamentablemente no existe mecanismo mediante el cual al Estado se le obligue a hacer lo que tiene que hacer [...] Yo ya lo he dicho: no es LAP, el turismo o la imagen del Perú; la población es la que no tiene por qué sufrir este tipo de desvíos. La gente tiene un desvío que se pudo haber evitado si se hacían las cosas a tiempo”, resaltó.

Como el puente Santa Rosa no se concretó aún, existe un puente modular para el ingreso al aeropuerto. Foto: GEC / Hugo Pérez

Sobre la Línea 2 del Metro de Lima, hay que recordar que hasta ahora la estación estaría del lado del antiguo terminal, pues así se planteó en el diseño. Frente a ello, Salmón recordó la propuesta del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en el 2025, quien para darle solución mencionó la construcción de un monorriel. Aunque reconoció que no se volvió a mencionar por los siguientes titulares de la cartera.

“Hemos dejado un área libre de interferencias [cerca al nuevo terminal]. Esta área tiene la finalidad de que en algún momento se ubique una estación. Esto lo hemos considerado a nivel de plan maestro [...] Pero el Estado tiene que decidirlo. Se tiene que planificar. No se necesita ninguna adenda con LAP, lo que necesitan es, [cuando lo decidan], decirnos qué terrenos se afectarán y yo le voy a pedir que no incremente nuestros costos, no genere mayores riesgos y llegue a la zona que hemos diseñado”, explicó.

Salmón también se mostró entusiasta sobre la posibilidad de que se pueda concretar una zona económica especial privada (ZEEP) en el Callao. Sin embargo, mencionó que aún están analizando a detalle la normativa aprobada y su reglamento.