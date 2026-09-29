Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron un crecimiento de 55.4% tras sumar envíos por US$ 49,584 millones entre enero a julio, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Durante estos meses el aumento de las exportaciones mineras se explica principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$ 8,076 millones), oro (US$ 6,824 millones), y en menor medida del plomo (US$ 1,829 millones).
Solo los despachos de cobre aumentaron en 54.7%, con un total de US$ 22,843 millones exportados. Con ello, la SNMPE indica que en estos siete primeros meses del año, el metal rojo representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras.
En tanto, los envíos de oro sumaron US$ 18,487 millones, lo que equivale a un crecimiento de 58.5%. En estos meses el oro representó un 37.3% de los envíos del Perú.
De hecho, indicó la SNMPE, las exportaciones mineras significaron el 74.6% de los envíos de productos del Perú al extranjero en lo que va del 2026.
En julio minería continuó impulsándose
Solo durante el mes de julio las exportaciones mineras en julio ascendieron a US$ 7,363 millones, lo que reflejó un aumento de 51.8%.
En detalle, las exportaciones cupríferas crecieron 63.3% en julio al alcanzar los US$ 3,388 millones. Estas exportaciones de cobre se sustentaron en el incremento del precio de este metal en 35.9% y del volumen en 20.1%.
Mientras tanto, las exportaciones de oro sumaron otros US$ 2,679 millones en julio, lo que implicó un aumento de 40.9% principalmente por una mayor cotización (21.9%) y en menor medida por el aumento del volumen en 15.5%.