Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron un crecimiento de 55.4% tras sumar envíos por US$ 49,584 millones entre enero a julio, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante estos meses el aumento de las exportaciones mineras se explica principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$ 8,076 millones), oro (US$ 6,824 millones), y en menor medida del plomo (US$ 1,829 millones).

Solo los despachos de cobre aumentaron en 54.7%, con un total de US$ 22,843 millones exportados. Con ello, la SNMPE indica que en estos siete primeros meses del año, el metal rojo representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras.

En tanto, los envíos de oro sumaron US$ 18,487 millones, lo que equivale a un crecimiento de 58.5%. En estos meses el oro representó un 37.3% de los envíos del Perú.

De hecho, indicó la SNMPE, las exportaciones mineras significaron el 74.6% de los envíos de productos del Perú al extranjero en lo que va del 2026.

Solo los despachos de cobre aumentaron en 54.7%, con un total de US$ 22,843 millones exportados. (Imagen: Andina)

En julio minería continuó impulsándose

Solo durante el mes de julio las exportaciones mineras en julio ascendieron a US$ 7,363 millones, lo que reflejó un aumento de 51.8%.

En detalle, las exportaciones cupríferas crecieron 63.3% en julio al alcanzar los US$ 3,388 millones. Estas exportaciones de cobre se sustentaron en el incremento del precio de este metal en 35.9% y del volumen en 20.1%.

Mientras tanto, las exportaciones de oro sumaron otros US$ 2,679 millones en julio, lo que implicó un aumento de 40.9% principalmente por una mayor cotización (21.9%) y en menor medida por el aumento del volumen en 15.5%.