Las exportaciones mineras en junio 2026 ascendieron a US$ 6,429 millones, lo que reflejó un aumento de 35.2% con relación a similar mes del 2025 (US$ 4,757 millones), según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Detalló que las exportaciones cupríferas alcanzaron los US$2,626 millones en ese mes, cifra que significó un crecimiento de 18% con relación a similar mes del año 2025 (US$ 2,225 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre se sustentó en el incremento del precio de este metal en 41.9%, a pesar de la contracción del volumen en 16.9%, respecto a igual mes del año pasado, detalló.

Embarques de oro

El gremio empresarial señaló que las exportaciones de oro ascendieron a US$2,655 millones en junio 2026, lo que representó un aumento de 45% con relación a similar mes del 2025 (US$ 1,831 millones).

La producción de oro cayó durante los primeros meses de 2026, mientras que las exportaciones se impulsaron ante el alza de precios de los metales. (Imagen: Andina)

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 15% y de su cotización en 26.1% respecto a igual mes del 2025.

Crecimiento acumulado

Con el resultado de junio, la SNMPE concluyó en que las exportaciones mineras peruanas en el primer semestre del 2026 sumaron US$ 42,221 millones, un crecimiento de 56%, respecto a igual periodo del 2025 (US$ 27,061 millones).

Explicó que el aumento de los envíos de minerales en ese periodo acumulado se debió principalmente al mayor valor de los envíos de cobre (US$ 6,764 millones más), oro (US$ 6,047 millones más), y plomo (US$ 1,585 millones más).

Sólo en el caso de las exportaciones de cobre en el período enero - junio del 2026 ascendieron a US$ 19,455 millones, lo que significó un incremento de 53.3% respecto al primer semestre del 2025 (US$ 12,692 millones).

Cobre es casi la mitad de los envíos

En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 15,808 millones entre enero - junio, lo que representó un crecimiento de 62% respecto al primer semestre del 2025 (US$ 9,760 millones).

Exportación de cobre: principales mercados del Perú. Fuente: Minem

La SNMPE indicó que, en los seis primeros meses del año, el cobre representó el 46.1% del valor de los embarques mineros al exterior, mientras que el oro el 37.4%.

Las exportaciones mineras -destacó- significaron el 74.8% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y junio último.