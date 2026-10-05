El rebrote de las agresiones en el golfo Pérsico, que apuntala al precio del barril del petróleo, ha reanimado al dólar hasta nivel actual de S/ 3.43. Fotos: Julio Rea–o/@photo.gec
El rebrote de las agresiones en el golfo Pérsico, que apuntala al precio del barril del petróleo, ha reanimado al dólar hasta nivel actual de S/ 3.43. Fotos: Julio Rea–o/@photo.gec
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Zulema Ramirez Huancayo
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Omar Manrique
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Los bancos sacaron partido de la turbulencia en el mercado cambiario este año, al lograr mayores ganancias por la variación del dólar.

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