En el primer semestre, la divisa mostró marcadas fluctuaciones a nivel global y local, que propiciaron utilidades por diferencia de cambio en las instituciones financieras.

En ese la lapso, los bancos exhibieron ganancias cambiarias conjuntas por S/ 2,005 millones de soles, superiores en 12% a las acumuladas un año antes, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Dichos beneficios incluyen los provenientes de operaciones al contado y los obtenidos por la banca mediante productos financieros derivados, como la compra de dólares a futuro (forward).

Conflicto

Estos ingresos netos crecieron en un periodo volátil en el que el dólar, al inicio de año, tendió a descender hasta que el comienzo de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, a finales de febrero, alteró las perspectivas e impulsó a la moneda estadounidense hasta S/ 3.50 un mes después. Al cierre del 2025 cotizó en S/ 3.364.

En paralelo al conflicto bélico, el país se sumió en la incertidumbre por las elecciones generales, lo que condujo al dólar a un máximo de S/ 3.524 a comienzos de mayo. Luego, disipada la tensión de los comicios y con una disminución de los ataques militares en Medio Oriente, el billete verde retrocedió hasta borrar en agosto la subida que acumulaba frente al sol.

No obstante, el rebrote de las agresiones en el golfo Pérsico, que apuntala al precio del barril del petróleo sobre los US$ 100 y reactiva las presiones inflacionarias, ha reanimado al dólar hasta nivel actual de S/ 3.43.

Moderación

Con estos vaivenes de las divisas, las ganancias cambiarias de la banca equivalieron al 23.5% del total de utilidades hasta junio, ascendentes a S/ 8,494.9 millones.

Los beneficios netos totales del sistema bancario aumentaron en 20% en dicho lapso, a un ritmo inferior al 22.5% reportado en el primer trimestre.

La moderación es más evidente respecto de periodos previos. A diciembre del 2025, las utilidades del sector avanzaron 37% anual, mientras que a junio de ese mismo año, en 60%.

Hubo un desempeño mixto de los principales componentes del negocio bancario. Los ingresos financieros aumentaron 5.73% interanual a junio último, impulsados principalmente por los provenientes de la colocación de créditos.

Oferta

Al mismo tiempo, los gastos financieros disminuyeron 5.44%, lo que contribuyó a sostener la rentabilidad del sistema.

Para Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL, estos indicadores reflejan el comportamiento prudente que adoptó la banca en medio del proceso electoral y la incertidumbre política que marcó buena parte del primer semestre.

“El crecimiento de los ingresos y la reducción de los gastos financieros muestran que los bancos optaron por avanzar con mayor cautela y concentraron la oferta de créditos en segmentos de menor riesgo”, explicó.

Provisiones

Favoreció los resultados, además, la reducción de las provisiones para cubrir el riesgo de incumplimiento de los clientes, que bajaron 18.8% en el periodo de análisis.

Al otorgar menos créditos de mayor riesgo y privilegiar clientes con mejor perfil financiero, los bancos enfrentaron una menor probabilidad de incumplimiento y así redujeron el monto destinado a cubrir posibles pérdidas, indicó Díaz.

Mayores gastos tecnológicos

José Carlos Kohagura, jefe académico de carreras de negocios de Certus, sostuvo que las utilidades continúan beneficiadas por la reducción de las provisiones para créditos y menores gastos financieros.

Sin embargo, atribuyó la desaceleración del crecimiento de las ganancias totales de los bancos a una base de comparación alta, un menor margen para disminuir provisiones y costos de fondeo, el crecimiento moderado de los ingresos financieros, mayores gastos operativos y tecnológicos, así como a un menor dinamismo del crédito corporativo.