Este viernes culmina en Antalya, ciudad turística en la costa mediterránea de Turquía, la edición 31 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31). Las sesiones se iniciaron el lunes de la semana pasada. A diferencia de cumbres climáticas previas, la de este año ha concitado menos atención mediática, que está concentrada en las guerras en Medio Oriente, Ucrania y otras, los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial –incluido el nada inteligente lío de faldas del ahora exCEO de Nvidia–, y lo que le espera al Gobierno de Donald Trump, luego de la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de periodo.

En el Perú, la visita del papa León XIV acaparó titulares y noticieros, e incluso colocó en segundo plano el sorpresivo viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón. Suponemos que la presencia de la mandataria en la COP31 nunca figuró en su agenda. La delegación peruana está encabezada por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc. Sin embargo, el desinterés de los líderes mundiales por asistir a la cumbre climática está extendido. Se espera la presencia de unos 90 en Turquía, cuando hace tres años, en Dubái, participaron más de 150. Quizás la coincidencia con la cumbre de líderes de APEC obligó a priorizar a jefes de Estado de países de la región Asia-Pacífico que son miembros de dicho bloque.

Un factor que sí habría influido en las ausencias es el poco avance de las metas trazadas por el Acuerdo de París, suscrito en la COP21, realizada en la capital francesa en noviembre del 2015. Por ejemplo, en la COP del año pasado, se intentó trazar una ruta para la transición energética, de combustibles fósiles a energías renovables, pero un número de países productores de petróleo, gas y/o carbón se opuso. Basta con que uno se oponga para no acordar nada. Por ese motivo, en abril se realizó en Santa Marta, Colombia, la primera conferencia orientada a trazar una transición energética justa y ordenada. Participaron 57 países; el nuestro no envió delegación. No fueron invitados China, Estados Unidos, India y Rusia.

La casi nula importancia que el Perú le otorga al cambio climático se puso de manifiesto cuando el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, Arturo Alegría (Fuerza Popular), dijo que la protección ambiental es una “moda”. Ese grupo debate un proyecto de ley de desarrollo sostenible de las actividades agrarias en la Amazonía, que esta semana fue duramente criticada por expertos en la misma comisión. Los congresistas harían bien en leer el mensaje de León XIV en Pucallpa.