Imagínate conversar con un multimillonario y que su principal consejo para construir grandes negocios sea no tomárselos tan en serio. Esa fue una de las reflexiones que me llevé después de pasar cinco días en Necker Island, la isla privada de Richard Branson, fundador -junto con Nik Powell- de Virgin Group, creada en 1970.

Desde que leí su autobiografía, Losing My Virginity, que recomiendo bastante, quise conocerlo. La oportunidad llegó a través de una convocatoria dentro de un grupo de empresarios del que formo parte. Participamos alrededor de 52 personas, principalmente de Estados Unidos, Europa y Australia. De Sudamérica éramos un empresario brasileño y yo, de Perú.

Richard Branson es uno de los empresarios más reconocidos del mundo, conocido por haber construido el grupo Virgin, con negocios en sectores tan diversos como la música, las aerolíneas y el entretenimiento. A sus 76 años, tiene una condición física impresionante: dedica alrededor de tres horas al día al deporte. Durante el retiro, varias actividades comenzaban a las 6:00 a. m. Jugábamos tenis, salíamos a caminar, montábamos bicicleta y recorríamos la isla. También tuve la oportunidad de jugar ajedrez con él y, hasta ahora, puedo decir que sigo invicto.

Necker Island, la isla privada de Richard Branson, fundador -junto con Nik Powell- de Virgin Group, creada en 1970.

Esa forma de entender el trabajo y la vida se refleja en cómo construye sus equipos. Branson valora trabajar con personas en las que confía y con quienes disfruta compartir. No parece buscar únicamente a los mejores profesionales del mercado, sino también a personas con las que ha construido una relación de confianza. Al final, trabajar con gente con la que tienes una buena relación puede hacer más fácil disfrutar el proceso y construir un entorno sano para sacar adelante un negocio.

Él interpreta el éxito de otra manera. Estamos acostumbrados a medirlo por la facturación, la rentabilidad, la participación de mercado, el crecimiento y el patrimonio. Pero ¿qué pasa con la salud, el tiempo y la diversión? Branson no juega solo para ganar: también juega por el placer de hacerlo. Claro que quiere que sus proyectos crezcan, pero entiende que el resultado no lo define. No tiene sentido construir una empresa a costa de una vida que no disfrutamos.

Ahora bien, divertirse no significa dejar de ser exigente. Otra reflexión que me llevé tiene que ver con su manera de competir. Branson nos contó que no entra en cualquier industria por el simple hecho de encontrar una oportunidad de negocio. Busca sectores en los que pueda generar un diferencial importante y mejorar lo que ya existe. Para él, si uno quiere destacar, no basta con ser bueno: también hay que evitar perderse en la corriente.

Esto también exige pensar en grande. Entre los 52 empresarios que participamos en el retiro, muchos buscábamos conocer de primera mano esta filosofía para llevar nuestros negocios más allá de sus mercados locales y aspirar a convertirnos en referentes globales en nuestros sectores. Hay que apuntar a las estrellas; en el peor de los casos, terminaremos cayendo hacia la luna.

Más allá de las actividades que realizamos durante los días del retiro -que incluyó mucho networking-, hubo algo que me dejó pensando: si una persona que dirige empresas de alcance global encuentra tiempo para entrenar, cuidar su salud y dedicarse a sí misma, ¿por qué algunos que tenemos responsabilidades empresariales asumimos que no podemos hacerlo? Claro que las circunstancias no son las mismas: no es igual dirigir un grupo empresarial consolidado que sacar adelante un emprendimiento que recién comienza, con recursos limitados y múltiples responsabilidades. Sin embargo, hay una lección que sí podemos rescatar. Es básica pero se nos olvida: cuidar nuestra salud no debería ser algo que posterguemos indefinidamente hasta alcanzar el éxito o tener más tiempo.

Este retiro representó una inversión importante, pero me dejó una nueva perspectiva sobre mi vida empresarial. ¿Qué justifica un desembolso así? Para mí, el valor estuvo en la posibilidad de compartir varios días con un empresario como Branson, conocer de cerca su filosofía de trabajo y de vida, y conversar e intercambiar experiencias con otros 51 empresarios de distintas partes del mundo. Fue una semana que me permitió profundizar en algo que probablemente ya sabemos, pero que muchas veces olvidamos.

A veces dedicamos demasiado tiempo a pensar únicamente en cómo crecer y dejamos de preguntarnos qué clase de vida estamos construyendo mientras lo hacemos. Richard Branson me recordó que la ambición y la diversión no son conceptos opuestos. Se puede construir algo grande, trascendente y revolucionario sin necesidad de tomárselo todo tan en serio.