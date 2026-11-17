¿Qué ocurrió en Chile? La explicación está en los contratos de derivados (swaps de tasas) con los que las siete AFP apostaron a que la Reserva Federal de Estados Unidos bajaría las tasas, indicó Roby Arbe, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.

“Pero ocurrió lo contrario: el 16 de septiembre la Fed subió su tasa, su primera alza desde 2023, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 5%. Esos contratos, que hace un año valían US$ 1,400 millones, cerraron septiembre en – US$ 7,700 millones y explicarían cerca del 80% de la caída del fondo. La lección es brutal: ‘conservador’ es una etiqueta regulatoria, no una garantía”, subrayó.

¿Existe un riesgo similar en el Perú? Resulta poco probable que en el Perú suceda algo similar a lo ocurrido en Chile, estimó Roby Arbe. “En Perú no existe un riesgo inmediato similar al desplome del Fondo E chileno, ya que los fondos conservadores peruanos (Fondo 0 y Fondo 1) tienen composiciones de cartera, duraciones y límites regulatorios muy distintos. El Fondo 0 invierte en instrumentos de muy corto plazo, poco sensibles a las tasas. Y está prohibido invertir en derivados, que muchas veces son especulativos”, subrayó.

La regulación en Perú establece que el Fondo 0 no puede invertir en derivados, los Fondos 1 y 2 solo hasta en un 10%. Y el Fondo 3 permite un máximo de 20% (ver cuadro). Pero los derivados permitidos en Perú son de bajo riesgo, a diferencia de lo que sucede en Chile, explicó por su parte Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

“En Perú no son derivados para tomar posiciones direccionales: si la tasa de interés sube, gano, o al revés. El caso de los derivados autorizados a las AFP en Perú son para hacer coberturas. Por ejemplo, si tengo una posición en dólares, que quiero pasar a soles, compro dólares a futuro. O si tengo algo en tasas de interés variable y quiero pasarlas a tasa fija”, refirió Castellanos.

Por otro lado, mientras al Fondo 0 en Perú no se le permite invertir en renta variable (acciones), en Chile el Fondo E sí lo puede hacer hasta en 5%.

Castellanos coincide en que resulta mínima la probabilidad de que en el Perú el Fondo 0, el más conservador, sufra una caída como la registrada en Chile. “Las pérdidas ocurridas en Chile se dan por posiciones en productos derivados. El tema regulatorio para las AFP en Perú es más estricto. La SBS es bien conservadora. Y eso nos ha protegido ante crisis, acá el riesgo está acotado”, remarcó.

A diferencia de la caída en Chile, en el Perú entre enero y septiembre del 2026 el Fondo 0 registró una rentabilidad de entre 2% y 3%, según cada AFP. Y el Fondo 1 avanzó entre 3% y 6% (ver cuadro).

En Perú, cuando el afiliado cumple 60 años, su fondo de pensiones se traslada automáticamente al Fondo 1, salvo que solicite expresamente pasar al Fondo 2. Y cuando cumple 65 años, se traslada por defecto al Fondo 0, hasta que se jubile, salvo que solicite pasar al Fondo 1 o Fondo 2.