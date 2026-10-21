Hasta ahora la conexión de estos últimos con las administradoras de fondos de pensiones se circunscribía al momento de la jubilación, cuando, tras años de vida laboral, optaban por una pensión vitalicia, retiro programado o por llevarse a suma alzada el 95.5% de su fondo acumulado.

Aunque también, desde el 2021, los afiliados se compenetraron más con su AFP en los ocho retiros de fondos “extraordinarios” que habilitó el Congreso, sin oposición de los gobiernos.

Ahora, tras la reforma del sistema de pensiones, las entidades previsionales y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) buscan ofrecer un cariz distinto que permita a los afiliados una mayor afinidad con un sistema que, por su rigidez, tiene no pocos detractores.

Así, en noviembre la SBS emitirá una norma que permitirá a las AFP ofrecer a sus afiliados otro tipo de productos, mediante la suscripción de alianzas comerciales con empresas dentro y fuera del ámbito financiero, manifestó el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, en el Perú Banking & Finance Summit 2026 organizado por El Dorado Investments.

Sergio Espinosa, jefe de la SBS.

Tangible

Las gestoras de fondos podrán extender a sus afiliados ofertas, descuentos y nuevos productos, lo que sería factible incluso desde el mismo noviembre según la disponibilidad de cada AFP, detalló a Gestión el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa. Este diario ya había adelantado que la SBS permitiría, por ejemplo, ofrecer a su clientela productos como fondos mutuos (Gestión 16.04.2026), pero ayer el supervisor dio más detalles de estas innovaciones.

En primer término, enfatizó la necesidad de hacer tangible la AFP para el afiliado, pues hoy a este le es difícil valorar la jubilación al tratarse de un beneficio futuro.

“El día que yo lo necesite (la pensión de jubilación) es cuando (recién) lo voy a ver y eso es difícil de poder tangibilizar. Entonces, algo que ya ocurre en otro tipo de mercados como el financiero, por ejemplo, con las aplicaciones y las billeteras, es que ofrecen este tipo de ventajas, que son ventajas de fidelización. Tú por ser cliente de (estas) tienes esta ventaja. Que van desde las entradas a conciertos, los descuentos en restaurantes, todo tipo de cosas”, dijo Espinosa a Gestión.

Ventajas

“No existe ninguna razón por la cual una administradora de fondos no pudiera también ofrecer algo así o vender también un producto asociado. Por ejemplo, ofrecerme un fondo mutuo de su compañía asociada o no asociada, pero con la cual tenga una alianza comercial. La idea de la norma es finalmente abrir la cancha. Es decir, ustedes (AFP) pueden ofrecer, pueden competir en varios ámbitos a múltiples niveles”, expresó.

“Y, por otro lado, que el afiliado pueda ver directamente las ventajas de ser afiliado de esa empresa (AFP)”, añadió.

De esta forma, Integra, Prima, Habitat y Profuturo podrán ofrecer también a sus clientes descuentos de 20% o 25% en conciertos, delivery, entradas al cine, entre otros, refirió el funcionario.

Adelantó a este diario que la referida norma debería publicarse en la primera semana de noviembre y que las AFP “ya la pueden aplicar a partir de que ellos estén listos”.

Competidores

Sobre la reforma del sistema de pensiones, en pleno desarrollo, sostuvo que no ha propiciado el ingreso de nuevos competidores por la continua aprobación de retiros de fondos mediante leyes del Congreso, incluida la perspectiva de un noveno proceso que se gestaría con el argumento del impacto de El Niño en la población.

La SBS siempre ha sido contraria a este tipo de iniciativas, enfatizó Espinosa. “En el 2027, si no hay retiros, debe haber ingreso de competidores al Sistema Privado de Pensiones”, sostuvo.

Integra, Prima, Habitat y Profuturo podrán ofrecer a sus clientes descuentos. | Foto: Andina

Mejoraría percepción

En el Sistema Privado de Pensiones el producto es diferido, es decir, el beneficio se recibe en el futuro, lo que desalienta al afiliado de aportar en el presente, explicó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

“La evidencia dirá cuán sensible puede ser el cliente a un sistema tangible de beneficios, qué tan relevante sea para un número mayoritario de afiliados”, opinó.

Para Espada, en teoría, los programas de beneficios que ofrecerían las AFP mejorarían la percepción del sistema por parte de quienes realizan aportes obligatorios, y, por otro lado, habría un incentivo para que aquellos que no están hoy en el sistema se afilien.

Sin embargo, al ser consultado sobre si esta iniciativa desvirtúa la esencia del sistema, expresó: “Lo lógico es que los beneficios que se ofrezcan estén relacionados con el sistema previsional. No vas a ofrecer un descuento en viajes, por ejemplo, sino algo más alineado con la previsión, con el cuidado, como ofertas en seguros”, acotó.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.