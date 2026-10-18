Como parte de la preparación ante situaciones de desastre en el país, el Ejecutivo estableció medidas para el manejo de cadáveres y restos humanos. (Foto: Andina)
Como parte de la preparación ante situaciones de desastre en el país, el Ejecutivo estableció medidas para el manejo de cadáveres y restos humanos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Ante las alertas por el , el Gobierno aprobó nuevos lineamientos para la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos ante situaciones de emergencia y desastres.

La medida fue establecida mediante la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres 005-2026-PCM/SGRD tras una propuesta presentada por el

Según la resolución, el documento tiene como finalidad articular las acciones de las entidades competentes para el manejo de cadáveres y restos humanos cuando ocurra una emergencia o desastre, promoviendo un manejo “seguro, adecuado, respetuoso y digno”.

Por el momento, al cierre de edición, el anexo con los detalle de los lineamientos aprobados no se encuentra publicado.

Expectativas para El Niño

Esta aprobación ocurre mientras se espera un con una magnitud extraordinaria frente a la costa peruana hasta enero de 2027, según el último comunicado del Enfen, publicado el 16 de octubre.

Para lo que resta del 2026, el Enfen también prevé que las lluvias aumenten por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte.

Luego, en el verano de 2027, las lluvias sobre lo normal alcanzarían principalmente a la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental.

Asimismo, se esperan caudales superiores a lo normal, principalmente desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, y desde diciembre en los ríos Rímac y Chillón.

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