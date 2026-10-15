InPerú analizó con Gestión las principales oportunidades que tiene el Perú para captar inversionistas en su próximo roadshow en Nueva York. (Imagen: Andina).
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Guadalupe Gamboa
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Luego de superarse la incertidumbre política que impulsó la temporada electoral 2026, InPerú volverá a buscar inversiones para el mercado peruano en un roadshow el 26 y 27 de octubre de 2026 en Nueva York. Si bien aún se identifican riesgos latentes para la inversión, el panorama es más optimista que en años previos, señaló Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de InPerú.

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