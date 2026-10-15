En entrevista con Gestión, Mandujano analiza las perspectivas de inversión en el país, los sectores que concentran el interés de los capitales extranjeros y las condiciones necesarias para concretar nuevos proyectos.

El roadshow regresa a Nueva York, ¿cómo se preparan para mostrar que el Perú sigue siendo un lugar atractivo para las inversiones tras la ola de incertidumbre?

Nueva York es el principal centro financiero, mercado de capitales e inversiones en el mundo. En esa línea, retomar los roadshows internacionales en este nuevo periodo político con ese destino es lo natural para nosotros.

Pero, ¿qué indicadores muestran que sigue existiendo interés de Estados Unidos (EE.UU.) por invertir en el Perú?

Si tomamos en cuenta la inversión financiera y en el mercado de capitales, EE.UU. es uno de los principales inversionistas en el país.

Cualquier proyecto de inversión que se desarrolla en Perú, ya sea minero, eléctrico o empresarial, requiere financiamiento. Este puede lograrse a través de un aporte de capital o de la incorporación de un nuevo socio, pero también mediante el sistema financiero o la emisión de deuda en el mercado de capitales y el principal mercado para atraer estos capitales es el estadounidense.

¿Cuáles han sido las principales preocupaciones de los inversionistas en los últimos roadshows que realizaron?

La principal preocupación hacia el Perú en los últimos años ha sido la turbulencia política. Si bien había condiciones económicas favorables, sobre todo macroeconómicas, la pregunta siempre fue si habría estabilidad política en el Perú.

Hoy la propuesta que tiene nuestro país frente al mundo es tener un periodo presidencial de cinco años y, con ello, una estabilidad que ha estado ausente en los últimos 10 años con un número significativo de presidentes.

El Director Ejecutivo de InPerú, Juan Carlos Mandujano, señala que, pese a los riesgos climáticos y de inseguridad, el país mantiene mejores perspectivas que otras economías de la región. (Foto: César Campos para GEC)

¿Considera que la incertidumbre política ha disminuido con el nuevo periodo de Gobierno?

En comparación con la situación anterior, estamos en un escenario bastante más optimista para los inversionistas. Eso se puede ver en la evolución del tipo de cambio, las tasas de interés, las expectativas de los consumidores y el avance de la inversión privada.

¿Los inversionistas estadounidenses muestran alguna duda respecto del Perú?

Ellos conocen muy bien la situación. Están atentos a lo que sucederá con el Fenómeno El Niño (FEN) y con el problema de seguridad nacional, que son los dos grandes retos que enfrenta nuestro país en el corto plazo.

El FEN ya está próximo, tenemos que ver qué sucederá y, sobre esa base, se definirán nuevas expectativas en torno al Perú. Este es un periodo muy importante, en el que los ojos del mundo están puestos no solo en nosotros, sino también en los países de la región, para ver cómo lo enfrentaremos.

¿Consideran que el FEN representa un riesgo para la inversión?

Más allá de la inversión, está generando una contracción en algunas industrias, como la agricultura y la pesca. Aun así, el Perú tiene expectativas de crecimiento relevantes para este año y el próximo.

A diferencia de otros países de la región, nosotros apuntamos a tener crecimientos importantes. Incluso ante un escenario desfavorable como el FEN, el Perú mantiene mejores condiciones que nuestros países vecinos.

Sin embargo, no debemos dormirnos en esta realidad. Tenemos que trabajar para que el daño que genere el fenómeno sea el menor posible.

Lo que moverá la aguja en Nueva York

¿Qué sectores concentran el mayor interés de los inversionistas en EE.UU.?

El mayor interés siempre está puesto en la minería. Para sacar adelante los proyectos mineros necesitas fuentes de energía, por lo tanto, la industria energética también es relevante.

También existe mucha necesidad de infraestructura en el país. La brecha supera los US$ 150,000 millones, por lo que hay una oportunidad de inversión importante, y tenemos unos US$ 9,000 millones en potenciales compromisos de inversión a través de adendas en 27 contratos de concesión que vencen en los siguientes ocho años.

¿Han identificado cuáles serían los proyectos de infraestructura que podrían ser más atractivos para los inversionistas de EE.UU.?

Todo lo que es proyectos de inversión los trabajamos junto con ProInversión que llevará la cartera que tiene. Se presentará toda la cartera de proyectos de ProInversión, que incluye infraestructura física y social.

Hay proyectos vinculados a saneamiento, hospitales, aeropuertos, transmisión eléctrica y carreteras. Además, están los proyectos en proceso, como los vinculados a los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), que también implicarán inversiones importantes y requerirán financiamiento.

¿Hay otros sectores que podrían resultar interesantes para los inversionistas estadounidenses, más allá de la minería, la energía y la infraestructura?

Cada mercado tiene sus propios intereses. El mundo de las inversiones es bastante especializado, por lo que no puedes abarcar absolutamente todos los sectores. Tenemos que enfocarnos según cómo está compuesto el grupo de empresas que nos acompaña en el roadshow.

Eso no significa que no haya interés en sectores como el turismo o la agroindustria. Depende del tipo de empresa que viaja con nosotros, de los eventos y del público de inversionistas institucionales al que apuntamos.

¿Qué tendría que mejorar el Perú para que el interés por generar estos proyectos se convierta en decisiones de inversión?

Algunos proyectos, como los mineros, tienen un tiempo de maduración largo debido a los numerosos permisos que requieren de distintas entidades públicas y esto implica procedimientos bastante largos. La idea es crear una ventanilla única, es algo que realmente esperamos que salga adelante.

Pero el Perú tiene muchos retos. En el largo plazo, debemos preguntarnos cómo mejorar los indicadores de formalización laboral y empresarial y, con ello, elevar la productividad.

En ese sentido, respecto a las facultades legislativas que se discuten en el Congreso, ¿les preocupa que hayan recortado varias de las medidas contempladas?

Lo que nos preocupa es el tiempo que se viene perdiendo en torno a la definición de una agenda de reformas que permita mejorar la productividad e impulsar la formalización del país.

El Director Ejecutivo de InPerú, Juan Carlos Mandujano, conversó con Gestión sobre las principales oportunidades para captar inversionistas en su próximo roadshow en Nueva York. (Foto: César Campos para GEC)

EE.UU. frente a inversión china

En los últimos meses, ha habido cuestionamientos de EE.UU. por el avance de las inversiones chinas en el Perú, ¿cómo abordarán este tema?, ¿está competencia podría influir en las decisiones de los inversionistas?

Las inversiones chinas están presentes en el país, como también lo están en otros países de la región. La competencia siempre es buena en cualquier industria.

Tras las críticas al puerto de Chancay se mencionó que quizás a los inversionistas estadounidenses podría interesarles más apostar por el Puerto de Corío, ¿van a presentar esta propuesta?

El proyecto vinculado al Puerto de Corío está en la cartera de ProInversión. Es un proyecto muy interesante que no solo es el puerto per se, sino que tiene todo un plan urbanístico alrededor que lo hace único en torno a lo que han sido otros proyectos en el pasado, y en buena hora que haya competencia para que este sea exitoso.

Próximos roadshows a la vista

¿Qué se viene después del roadshow de Nueva York? ¿Cuáles son las expectativas de InPerú?

Tenemos en agenda un roadshow a Europa, a las ciudades de Madrid y Frankfurt . La inversión española en el Perú es muy importante, y es una plaza a la que se suele viajar continuamente, ahora con este nuevo Ejecutivo debería haber una expectativa incluso aún mayor.

En el caso de Frankfurt ha sido un acercamiento del mismo gobierno alemán hacia el Perú. Nos han mostrado que existe interés real. InPerú volvería a Frankfurt después de más de 10 años.

Y en cartera también tenemos Chile en abril del próximo año. Para Madrid y Frankfurt también estamos apuntando en principio a febrero.