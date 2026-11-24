La excombatiente Dilia Consuelo Fuertes supo desde la negociación del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que el tránsito a la vida civil no iba a ser fácil.

Una década después de la histórica firma que puso fin a esa poderosa guerrilla, ha comprobado la dificultad de reconciliar a un país que acumula más de 10 millones de víctimas tras cinco décadas de conflicto interno y que continúa en medio de la violencia.

“Yo veo que la construcción de paz es un proceso, nada iba a ser inmediato. Cuando uno habla con los firmantes o dentro de las comunidades, pues esto se veía venir... pero las antiguas FARC asumieron el costo de continuar haciendo política con otros medios”, aseguró a The Associated Press Fuertes, médica de profesión y conocida en los años del conflicto como “Laura Villa”.

El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre en Bogotá permitió que más de 13,200 guerrilleros dejaran las armas y optaran por formar un partido político, convirtiéndose en un referente mundial en materia de construcción de paz.

Sin embargo, han sido asesinados desde entonces 501 excombatientes, mientras que se han registrado 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas, de acuerdo con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Los presuntos responsables de los asesinatos, en la mayoría de los casos, son grupos armados que se disputan las economías ilícitas como las disidencias de las FARC —formadas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz o retomaron las armas—, el cártel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo de paz para juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad.

Fuertes reclamó que la tasa de homicidios de firmantes de paz es “15 veces mayor” que la tasa de la población general en Colombia. “Hay demasiada estigmatización”, dijo Fuertes, quien forma parte del Consejo Nacional de Reincorporación, creado por el acuerdo de paz para hacer seguimiento al tránsito a la vida civil.

Las críticas que rodean el acuerdo

Con el apretón de manos entre el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC, Colombia cerró el 24 de noviembre de 2016 uno de los capítulos más prolongados de su conflicto armado.

Pero las críticas a lo firmado quedaron reflejadas desde octubre de 2016, cuando los colombianos votaron en un plebiscito en contra del acuerdo de paz, que luego se firmó con algunas modificaciones. Una década después, los cuestionamientos continúan y el actual presidente conservador Abelardo de la Espriella se alza como uno de sus principales críticos.

“Con el desconocimiento de la respuesta popular de Colombia en el plebiscito, el acuerdo quedó herido de muerte”, dijo a AP el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, crítico del acuerdo de paz.

Para Cadavid, el acuerdo no ha cumplido con las víctimas del conflicto interno, sino que las ha “revictimizado” al ver que los “responsables de los mayores crímenes de FARC” tuvieron curules en el Congreso durante ocho años, sin aportar a la reparación económica.

También considera que las sanciones a los victimarios no han sido “claras” ni proporcionales a los crímenes que cometieron, una queja reiterada a las sentencias de la JEP que no implican cárcel sino reparación a las víctimas por medio de proyectos a cambio de reconocer responsabilidad y contar la verdad de los crímenes.

“El camino es la paz”, dice víctima

Pero del otro lado están quienes defienden el acuerdo de paz, como Marino Mazo Gómez, víctima del conflicto armado, quien halló un bálsamo a su dolor por medio del proceso de justicia transicional de la JEP, que juzga tanto a exguerrilleros como a exmilitares.

En marzo, Mazo conoció a exmilitares que confesaron haber participado en la desaparición y posterior asesinato de su mamá Blanca Olivia Gómez en mayo de 2004 en su finca en Antioquia, en el noroeste, que luego fue presentada falsamente como una guerrillera muerta en combate.

“Él no me podía sostener la mirada y yo sentía como asco de sólo imaginarme cómo asesinaron a tantas personas”, contó a la AP.

Sin embargo, después de una reunión privada en la que pudo preguntarles a los exmilitares detalles sobre el asesinato extrajudicial de su madre, Mazo los perdonó en público, mientras que el exmilitar Édgar de Jesús Sánchez se arrodilló aceptando su culpa.

Para Mazo, de 42 años, terminar con la incertidumbre que albergaba en su corazón ha sido más valioso que estar en tribunales de la justicia ordinaria.

“En lo único que beneficia a la víctima la (justicia) ordinaria es en su sed de venganza. Eso no repara absolutamente nada en la parte psicológica de la víctima”, aseguró Mazo, quien no comprende por qué hay quienes se oponen. “Los que más hablan en contra del proceso de paz son los que no conocen la guerra... el camino es la paz”.

Entre el cumplimiento y la deuda a los territorios

Para la Defensora del Pueblo, Iris Marín, el acuerdo de paz cumplió con su propósito de terminar la guerra con la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

“Parece haber como una idea instalada que no es real y es que el acuerdo final iba a resolver todas las guerras de Colombia y, si no las resolvía, el acuerdo final había fracasado. Y esa hipótesis no es cierta”, aseguró Marín a AP.

En su balance de los 10 años del acuerdo, la Defensoría también encontró rezagos, especialmente en la garantía de derechos para las comunidades que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado.

“La principal deuda que encontramos nosotros en el informe es la deuda territorial, que no está desvinculada de la deuda con las víctimas y los firmantes como integrantes y habitantes de esos territorios en los que la desigualdad ha sido histórica”, explicó la funcionaria.

A su juicio, los grupos ilegales se han podido expandir en la actualidad no sólo por el poder de las armas, sino también por “la vulnerabilidad de sus territorios, de los adolescentes frente al reclutamiento forzado, de los campesinos frente a optar por cultivos de uso ilícito”, que se convierten en el “ambiente propicio para que los grupos armados crezcan y se instalen allí”.