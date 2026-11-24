Un atentado con un vehículo bomba registrado la noche del lunes frente a la sede de la Gobernación del departamento de Meta, en Villavicencio, Colombia, dejó al menos 23 personas heridas y cuantiosos daños materiales, según confirmó la Secretaría de Salud de Meta. Entre los afectados se encuentra una menor de edad y, hasta el momento, las autoridades no reportan fallecidos.

La explosión ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. (hora local), en la plaza de la Gobernación. Imágenes difundidas tras el ataque muestran fachadas dañadas, ventanas destrozadas, techos afectados, escombros en las calles y un cráter en el lugar donde fue colocado el vehículo .

Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alarma para atender a los damnificados.

También han acudido al centro de Villavicencio unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC- Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado, según Caracol Radio.

La explosión del vehículo bomba provocó daños en fachadas, techos y ventanas de edificios ubicados cerca de la Gobernación de Meta, en Villavicencio. Foto: EFE.

Respuesta del Gobierno

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de “miserables y cobardes”.

El mandatario argumentó que el atentado se debe a que “el narcoterrorismo está desesperado” por la “manera decidida” en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses .

“Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder”, concluyó.

En este sentido, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que “el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país”.

¡MISERABLES Y COBARDES! Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Condena al atentado en Colombia

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó por su parte en redes sociales: “El Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos”.

El Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores. “Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente”, indicó.

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La Defensoría del Pueblo condenó el ataque y lo vinculó con otros episodios de violencia registrados recientemente en distintas zonas de Colombia. Su titular, Iris Marín, expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y calificó el hecho como “inadmisible y doloroso”.

Otras autoridades, entre ellas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también rechazaron el atentado y pidieron reforzar las acciones contra los grupos armados responsables de este tipo de hechos.

Con información de EFE.