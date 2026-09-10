El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrece una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Fernando Vergara / POOL / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrece una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Fernando Vergara / POOL / AFP)
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Redacción Gestión
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aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares.

La decisión la adoptó el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá como medida cautelar dentro de una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien cuestionó la difusión de las imágenes por su posible afectación de derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

relacionadas con las operaciones militares Azarías, en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, y Centinela de la Patria, en Riohacha, capital de La Guajira.

durante operativos realizados en días anteriores por las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC.

Mientras que en las del 4 de septiembre sale el mandatario exhibiendo a la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel.

El juez estableció que las publicaciones deben ser ocultadas mientras se estudia de fondo si su contenido se considera violento o explícito y si su difusión vulnera derechos fundamentales.

La Presidencia y el mandatario tienen dos días para ejercer su derecho a la defensa, por lo que la medida no supone una decisión definitiva sobre la tutela.

y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La decisión judicial se conoce días después de que la Defensoría del Pueblo cuestionara públicamente la exhibición de los cuerpos y su titular, Iris Marín, pidiera al Gobierno no entrar en una competencia con los grupos armados por demostrar quién puede ser más cruel.

Elaborado con información de EFE.

La orden se debe luego de haberse realizado una serie de publicaciones realizadas el 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
La orden se debe luego de haberse realizado una serie de publicaciones realizadas el 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)

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