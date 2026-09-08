El Gobierno de Colombia dio inicio a lo que denominaron “Plan Marshall” para reconstruir el Chocó, uno de los departamentos más afectados y epicentro del gran terremoto del pasado 10 de agosto, una propuesta que involucra al sector privado y estudiará la viabilidad de un canal interoceánico.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo estos anuncios en Quibdó, la capital departamental del Chocó, tras reunirse con algunos de los principales empresarios del país en una especie de cumbre de donantes.

“Llevo meses hablando del Plan Marshall para el Chocó. No es un esfuerzo menor, es un propósito tremendamente ambicioso que exige voluntad política, recursos y capacidad de ejecución para comenzar a cambiar el destino de este departamento”, dijo De la Espriella.

El plan se compone de cinco ejes que buscan transformar de manera estructural al Chocó mediante la convergencia de la inversión privada, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, el impulso a la formalización productiva, los incentivos fiscales y el desarrollo del turismo sostenible.

Asimismo, en materia de infraestructura, el plan contempla retomar los estudios para evaluar la viabilidad de un canal interoceánico que se integre a un corredor ferroviario y conecte un puerto de aguas profundas en el litoral Pacífico del Chocó con el mar Caribe, en el departamento de Antioquia.

El plan también incluye un paquete de inversiones para infraestructura vial y aeroportuaria por un billón de pesos colombianos (alrededor de US$ 318 millones) que, según De la Espriella, sería financiado en partes iguales mediante el mecanismo de obras por impuestos y aportes directos del sector privado.

“A través de Impulsa se compromete nuestro Gobierno, (la entidad financiera) Bancolombia y (la empresa) Tecnoglass a hacer un aporte de 5.000 millones de pesos para capital semilla para emprendedores afectados por el terremoto en el Chocó“, afirmó De la Espriella

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En el área de turismo, el mandatario anunció la construcción de un malecón en Quibdó y un proyecto para potenciar el turismo en los municipios de Nuquí y Bahía Solano, en el litoral del Pacífico.

Cabe recordar que el jefe de Estado había anunciado el plan el pasado 14 de agosto durante su segunda visita al departamento, cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó 331 personas muertas, miles más heridas y daños estimados de forma preliminar en unos USD 9,500 millones.

Elaborado con información de EFE.