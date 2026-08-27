El presidente De La Espriella sostuvo que la captura forma parte de la ofensiva de Colombia contra el crimen organizado transnacional. (Foto: Difusión)
El presidente De La Espriella sostuvo que la captura forma parte de la ofensiva de Colombia contra el crimen organizado transnacional. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella anunció la captura, en Bogotá, de Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, señalado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”.

Asimismo, señaló que también era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con estas actividades.

Operativo

De acuerdo con información difundida, la detención se produjo en Fontibón, al occidente de Bogotá, como resultado de labores de inteligencia de las autoridades colombianas. Fuentes policiales citadas por medios del país vecino señalaron que el detenido habría mantenido un perfil bajo en Colombia pese a su presunta actividad criminal en otros países.

Finalmente, el presidente De La Espriella sostuvo que la captura forma parte de la ofensiva de Colombia contra el crimen organizado transnacional y afirmó que su país no será utilizado como refugio para delincuentes buscados por la justicia.

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