El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella anunció la captura, en Bogotá, de Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, señalado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”.

El mandatario colombiano informó que el detenido estaría encargado de articular actividades criminales vinculadas con extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sudamérica y Centroamérica.

Asimismo, señaló que también era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con estas actividades.

Golpe al Tren de Aragua.



Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”.



Alias “Nairobi” estaría encargado de articular… pic.twitter.com/kAajEsGiIF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

Operativo

De acuerdo con información difundida, la detención se produjo en Fontibón, al occidente de Bogotá, como resultado de labores de inteligencia de las autoridades colombianas. Fuentes policiales citadas por medios del país vecino señalaron que el detenido habría mantenido un perfil bajo en Colombia pese a su presunta actividad criminal en otros países.

La operación contó con la participación de unidades de la Policía, la Fiscalía y la DEA. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación judicial.

Finalmente, el presidente De La Espriella sostuvo que la captura forma parte de la ofensiva de Colombia contra el crimen organizado transnacional y afirmó que su país no será utilizado como refugio para delincuentes buscados por la justicia.