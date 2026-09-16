La presidenta Keiko Fujimori solicitó salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori solicitó salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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El Pleno del Senado aprobó este miércoles 16 de septiembre

La medida contó con 34 votos a favor 2 en contra y 3 abstenciones.

La mandataria solicitó salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre.

El pedido contempla que Fujimori Higuchi viaje a Nueva York para participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 28 de septiembre.

Este será el primer viaje fuera del país de Fujimori Higuchi.

La presidenta solicitó salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre. (Foto: Presidencia)
La presidenta solicitó salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre. (Foto: Presidencia)

Se opusieron al viaje

La senadora Silvana Robles de Juntos por el Perú cuestionó el viaje de Fujimori, tras señalar que debería permanecer en el país ante la ola de inseguridad que se vive y sostuvo que su bancada votaría en contra del permiso.

De similar postura fue Mirtha Vásquez de Perú Ahora, quien criticó la agenda que llevará adelante la mandataria en Estados Unidos.

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