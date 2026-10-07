Luis Galarreta. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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Tras la aprobación parcial del pedido de facultades, el premier Luis Galarreta manifestó su expectativa de que la Cámara de Senadores “mejore la propuesta”, ya que hay medidas importantes que quedaron fuera.

El funcionario señaló su

Galarreta indicó que lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita, ya que quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana. Por ejemplo, no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF.AA, añadió.

Tampoco se han incluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”, comentó.

Congreso. (Foto: Congreso de la República)
Congreso. (Foto: Congreso de la República)

“Luz verde” a facultades

Cerca de la medianoche, el Pleno respaldó, en segunda instancia, la propuesta que había sido aprobada por mayoría en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. Esta contempla únicamente 20 medidas enfocadas en atender el fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana.

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