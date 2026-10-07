La producción de petróleo en el Perú, con 39,444 barriles en promedio diario en setiembre, fue inferior en casi 7% respecto a hace un año.
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Elías García Olano
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Las crisis que afecta al sector energético del Perú, con cortes del suministro de gas, desabastecimiento y carestía de combustibles, así como caída en la producción e inversiones en petróleo y gas, estuvo, por breve término, en el centro de la discusión del pedido de facultades legislativas delegadas del Gobierno de Keiko Fujimori.

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