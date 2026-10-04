La renuncia de Mohsen Paknejad se produce siete meses después del inicio de la guerra entre Irán y los Estados Unidos. Foto: EFE.
La renuncia de Mohsen Paknejad se produce siete meses después del inicio de la guerra entre Irán y los Estados Unidos. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, en el cargo desde septiembre de 2021, presentó su renuncia y en su lugar fue designado como interino Hamid Bovard, de acuerdo a una comunicación difundida la noche de este domingo por la agencia estatal iraní IRNA.

La dimisión fue confirmada por el subdirector de comunicación de la oficina del presidente, Mehdi Tabatabaei, quien declaró en la televisión estatal que Paknejad ya había dimitido por motivos personales “hace mucho tiempo” y que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, terminó aceptando su salida ante la insistencia de Paknejad.

La renuncia de Paknejad se produce , un conflicto que ha ejercido una fuerte presión sobre la economía del país, basada en el petróleo y gas.

La renuncia de Mohsen Paknejad se produce siete meses después del inicio de la guerra entre Irán y los Estados Unidos. (Centcom / EFE)
La renuncia de Mohsen Paknejad se produce siete meses después del inicio de la guerra entre Irán y los Estados Unidos. (Centcom / EFE)

Hamid Bovard ocupaba hasta ahora el cargo de director general de la estatal Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC), considerada la segunda mayor empresa petrolera del mundo, dedicada a la producción y distribución de petróleo y gas natural, y depende del Ministerio de Petróleo de Irán.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump espera retomar esta semana las negociaciones con Irán tras rechazar su propuesta
Irán advierte de que no cederá en sus condiciones para reabrir Ormuz pese al rechazo de Trump a su plan
Trump rechaza el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.