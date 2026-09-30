Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Irán anunció este miércoles que ha recibido una propuesta de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

dijo la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, en declaraciones a la agencia IRNA tras la reunión del gabinete.

Mohayerani no dio detalles de la propuesta estadounidense, mientras medios iraníes como la agencia Mehr informaron de que Irán ha recibido “la respuesta de la parte estadounidense a la propuesta del mediador catarí”, después de la reunión del lunes en Nueva York.

Las condiciones de Irán

Araqchí aseguró tras esa reunión que la intención era “allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones” de la República Islámica, indicando que su país esperaba la respuesta de Washington, dos días después de que Trump tachara de “inaceptable” el plan de siete días de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Iraníes pasan junto a una valla publicitaria contra Donald Trump en una calle de Teherán, Irán, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Iraníes pasan junto a una valla publicitaria contra Donald Trump en una calle de Teherán, Irán, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Estas condiciones también formaban parte del Memorando de Islamabad, alcanzado entre Irán y EE.UU. en junio bajo mediación de Pakistán, el cual quedó interrumpido menos de un mes después por unos supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz y los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán.

“El memorando debe basarse en una estrategia en la que ambas partes salgan beneficiadas”, dijo el mandatario durante un encuentro con un grupo de figuras políticas.

La Guardia Revolucionaria iraní dice que EEUU no responde a sus ataques

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y su bloqueo naval, y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

“Desde hace mucho tiempo que atacamos los buques, me refiero a los barcos pequeños que quieren atravesar (el estrecho de Ormuz), les impedimos pasar, pero EE.UU. no está respondiendo desde hace tiempo”, afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en una entrevista a la televisión estatal.

En las últimas semanas, algunos medios iraníes han informado de sucesos y sonidos de explosiones cerca de Ormuz, mientras que el organismo británico que supervisa la navegación marítima, UKMTO, ha reportado varios incidentes.

Con información de EFE

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