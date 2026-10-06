La semana pasada, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó el adelanto de la temporada de lluvias en la costa norte, con una concentración inicial de precipitaciones entre Tumbes y Piura, aunque estas se han extendido también hacia otras regiones de la sierra norte y la Amazonía.

Provias Nacional registró 119 vías con tránsito interrumpido por daños en la infraestructura vial (Foto: Andina)

Coincidente con la llegada de las lluvias, entre mediados de la semana pasada y este lunes 5 de octubre Provias Nacional, ente adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) registró 119 vías con tránsito vehicular restringido en diversas regiones por daños causados por esas precipitaciones.

Entre los reportes que recibió esa entidad, en su mayor parte la restricción vial era causada por erosión y socavación de las plataformas viales, colapso de alcantarillas, daños y desplome de puente, o rutas obstruidas por inundaciones y huaicos.

Proyección de riesgo

Asimismo, basado en el último comunicado del Enfen y pronósticos actualizados del Senamhi, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres –Cenepred- elaboró un nuevo estudio de escenarios de riesgo para el periodo de enero a marzo de 2027.

En dicho estudio, el Cenepred informa que identificó 702 distritos en 22 departamentos, con nivel de riesgo muy alto de ser afectado por movimientos en masa, es decir deslizamientos, flujos de detritos o huaicos, caía de rocas, derrumbes, aludes y avalanchas.

Previsión de riesgo muy alto por huaicos para carreteras a nivel nacional para el próximo verano 2027. Fuente: Cenepred, elaboración: Gestión.

La posible ocurrencia de esos desastres naturales podría afectar a unas 8.6 millones de personas y 2.9 millones de viviendas, 4,357 centros de salud y 37,367 locales educativos en 47,431 centros poblados, sobre todo en las regiones Cajamarca, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Junín, La Libertad, Huancavelica, Huánuco, Lima, entre otros.

Carreteras en peligro

Asimismo, en nivel de riesgo muy alto el Cenepred ubica a 92,934 kilómetros de vías que pueden ser dañadas por movimientos en masa, de los cuales la mayor parte de ubican en Cusco y Cajamarca, con cerca de 23,000 kilómetros en ambos departamentos.

Otras regiones en riesgo son las siguientes:

Junín (7,841 km)

Huancavelica (6,383 km)

Puno (6,292 km)

Piura (5,946)

Áncash (5,829 km)

Ayacucho (5,434 km)

Lima (4,416 km)

Huánuco (4,712 km)

Pasco (2,898 km)

Arequipa (2,139 km)

San Martín (2,134 km), entre otras.

Además, en nivel de riesgo alto de ser afectado por huaicos y otros movimientos en masa, el Cenepred sitúa a otros 54,121 kilómetros de carreteras, en su mayoría pertenecientes a las regiones Cusco, Arequipa, Áncash, Puno, Ayacucho, Cajamarca, entre otras.

Es decir que, existe un total de 147,055 kilómetros en niveles de riesgo entre alto y muy alto de ser sufrir daños o ser sepultados por huaicos, derrumbes o avalanchas en el próximo verano, lo que equivale al 84.17% de toda la red vial nacional.

LIMA, 23 DE FEBRERO DE 1998 LA CAIDA DEL HUAICO ORIGINADO EN LA QUEBRADA DE HUAICOLORO INUNDO CALLES Y AVENIDAS HASTA LA ALTURA DEL TREBOL DE CAQUETA. FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO

Lluvias sobre lo normal

La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos señaló en Canal N que la temperatura del mar que se sitúa entre 7 y 9 grados centígrados por encima de sus valores normales sostiene las condiciones para que se adelanten las lluvias en el norte y para que el FEN tenga efecto en la franja costera, desde Tumbes hasta Ica, incluyendo posibles lluvias atípicas en Lima.

Asimismo, confirmó que, entre diciembre, enero, febrero y marzo próximos, las lluvias podrían superar con amplitud los registros habituales, y que no se descarta que alcancen o superen valores históricos de 250 milímetros de agua en pocas horas, como ocurrió con El Niño de 1997-1998.

Usuarios de las vías

Por su parte, Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), en diálogo con Gestión, consideró que en vista del daño que el FEN puede ocasionar a las carreteras, las autoridades deben extender los trabajos de descolmatación de los ríos no sólo cerca de las ciudades, sino también hacia zonas próximas a las vías.

Puentes en riesgo, ubicados según departamentos. Fuente: Ositrán

Refirió que, en esos puntos de encuentro y en las desembocaduras de los ríos, en épocas de El Niño frecuentemente ocurren huaicos y desbordes que bloquean las carreteras.

Otro problema por resolver anotó, es la falta de limpieza en los badenes o cursos de agua que cruzan las carreteras del interior, o se ubican en el curso de las quebradas, por lo que debería haber maquinaria permanente en las rutas que siempre resultan críticas durante el FEN.

A ello le sumó el mal estado de los puentes, y advirtió que en muchas vías no hay quién se responsabilice de las labores para su mantenimiento, por lo que pidió que se revise los contratos de concesión vial para que esa tarea recaiga en los concesionarios.