El fenómeno de El Niño de 1998 ocasionó huaicos que destruyeron tramos de la carretera central, obstruyendo el pase de los vehículos que circulaban por esa importante vía. (Foto GEC Archivo Histórico)
El fenómeno de El Niño de 1998 ocasionó huaicos que destruyeron tramos de la carretera central, obstruyendo el pase de los vehículos que circulaban por esa importante vía. (Foto GEC Archivo Histórico)
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Elías García Olano
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El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) incrementó las probabilidades de que esa anomalía climática alcance nivel de extraordinario entre este mes y enero del 2027, y que continúe con magnitud muy fuerte hasta otoño del año entrante.

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