Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Las acciones de Estados Unidos repuntaban junto con los Treasuries y la caída de los precios del petróleo reforzaba el optimismo de que la inflación pueda mantenerse bajo control, un día después de que la Reserva Federal elevara las tasas de interés y señalara que vendrán más ajustes.

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