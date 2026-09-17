Los futuros del S&P 500 subían 0.9%, y los del Nasdaq 100 avanzaban 1.1%. El Brent se encaminaba a dos jornadas consecutivas de pérdidas por primera vez este mes, con una caída de más de 2% hacia US$ 103 por barril. Los Treasuries avanzaban a lo largo de la curva y el rendimiento a 10 años bajaba cinco puntos básicos, a 4.97%. El dólar registraba pocos cambios y el oro se encaminaba a su primera ganancia de la semana.

Los mercados evalúan qué viene ahora, después de que el alza de tasas de la Fed y su compromiso de contener la inflación ayudaran a aliviar las preocupaciones por las presiones sobre los precios que llevaron los rendimientos de los bonos a sus niveles más altos en décadas. La caída de los precios del petróleo refuerza las esperanzas de que los peores temores sobre la inflación no se materialicen.

En Reino Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba ampliamente, aunque el gobernador Andrew Bailey advirtió que la política monetaria podría tener que endurecerse si la guerra en Medio Oriente sigue sin resolución.

La libra borró las ganancias iniciales y los gilts avanzaron a lo largo de la curva, liderados por los vencimientos más largos. Los mercados monetarios siguieron asignando una alta probabilidad a un recorte en la próxima reunión, en noviembre.

En el caso de la Fed, el llamado gráfico de puntos, que los funcionarios utilizan para señalar sus perspectivas para la política monetaria, sugiere un alza adicional este año. Los mercados monetarios incorporan un total de tres aumentos durante los próximos 12 meses.

Las señales de que las interrupciones del suministro en Medio Oriente podrían aliviarse ayudaron a impulsar el retroceso del crudo. El presidente Donald Trump también tiene previsto reunirse la próxima semana con líderes del golfo Pérsico, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, para discutir los próximos pasos en el conflicto, informó Axios.

En Asia, la fuerte caída del yen tras el alza de tasas de tono restrictivo de la Fed aumenta la importancia de la reunión de política monetaria del Banco de Japón del viernes. La moneda llegó a debilitarse 1% durante la noche, hasta 156.42 por dólar, antes de recortar parte de las pérdidas más tarde el jueves.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían 0.9% a las 7:08 a.m., hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban 1.1%.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average ganaban 0.8%.

El Stoxx Europe 600 subía 0.6%.

El MSCI World registraba pocos cambios.

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambios.

El euro se mantenía prácticamente estable en US$ 1.1476.

La libra británica variaba poco en US$ 1.3370.

El yen japonés se apreciaba 0.4%, a 155.64 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin subía 0.3%, a US$ 76,299.01.

El ether avanzaba 1%, a US$ 2,433.1.

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años bajaba cinco puntos básicos, a 4.97%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años registraba pocos cambios, en 3.51%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años retrocedía cuatro puntos básicos, a 5.25%.

Materias primas