El Pleno del Senado autorizó este miércoles 7 de octubre los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España, luego de evaluar la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de resolución legislativa 12 que autoriza ambos desplazamientos fue aprobado con 37 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El debate, previsto alrededor del mediodía, estuvo centrado en el pedido del Gobierno para que la mandataria pueda salir del territorio nacional para cumplir con las actividades oficiales previstas en ambos países.

La Junta de Portavoces había acordado que los senadores podrían intervenir durante un minuto cada uno y sin interrupciones para exponer sus posiciones sobre la solicitud.

#PlenoDelSenado aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 12, que autoriza a la presidenta Keiko Fujimori a viajar a El Salvador, del 28 al 31 de octubre, y a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 7, 2026

¿Qué hará Keiko Fujimori en El Salvador?

El primer viaje de la presidenta tendrá como destino El Salvador, del 28 al 31 de octubre, tras una invitación formulada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Durante su visita está prevista una reunión privada entre ambos jefes de Estado. Asimismo, la agenda contempla encuentros de trabajo con los ministros salvadoreños de Justicia, Seguridad, Salud y Educación.

El Pleno del Senado, con la presidencia de Miguel Torres, autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. Foto: Congreso.

Fujimori también tiene programadas visitas a instalaciones vinculadas con la gestión del Gobierno de El Salvador, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales.

El viaje había sido adelantado por el canciller peruano, Carlos Espá.

Keiko Fujimori participará en la Cumbre Iberoamericana

Luego, la presidenta viajará a España, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre.

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El viaje a Madrid está previsto entre el 2 y el 6 de noviembre, según la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo ante el Senado.

Con la decisión adoptada este miércoles, el Pleno autorizó ambos viajes oficiales de la mandataria, que se realizarán entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.