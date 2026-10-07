El Pleno del Senado autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. La mandataria cumplirá actividades oficiales en ambos países entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Foto: Presidencia.
El Pleno del Senado autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. La mandataria cumplirá actividades oficiales en ambos países entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El Pleno del Senado autorizó este miércoles 7 de octubre los .

El proyecto de resolución legislativa 12 que autoriza ambos desplazamientos fue aprobado con 37 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El debate, previsto alrededor del mediodía, estuvo centrado en el pedido del Gobierno para que la mandataria pueda salir del territorio nacional para cumplir con las actividades oficiales previstas en ambos países.

La Junta de Portavoces había acordado que los senadores podrían intervenir durante un minuto cada uno y sin interrupciones para exponer sus posiciones sobre la solicitud.

¿Qué hará Keiko Fujimori en El Salvador?

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Durante su visita está prevista una reunión privada entre ambos jefes de Estado. Asimismo, la agenda contempla encuentros de trabajo con los ministros salvadoreños de Justicia, Seguridad, Salud y Educación.

El Pleno del Senado, con la presidencia de Miguel Torres, autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. Foto: Congreso.
El Pleno del Senado, con la presidencia de Miguel Torres, autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. Foto: Congreso.

Fujimori también tiene programadas visitas a instalaciones vinculadas con la gestión del Gobierno de El Salvador, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales.

Keiko Fujimori participará en la Cumbre Iberoamericana

Luego, la presidenta viajará a España, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre.

El viaje a Madrid está previsto entre el 2 y el 6 de noviembre, según la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo ante el Senado.

Con la decisión adoptada este miércoles, el Pleno autorizó ambos viajes oficiales de la mandataria, que se realizarán entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.

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