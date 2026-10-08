La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso dejar de lado las diferencias políticas y otorgar al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas para enfrentar la delincuencia, durante su discurso por el 205.º aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147.º aniversario del Combate Naval de Angamos.

La mandataria sostuvo que, a diferencia del conflicto externo que enfrentó Miguel Grau en 1879, el país afronta actualmente una situación de criminalidad que requiere una respuesta de las instituciones.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos? ¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?” , señaló.

En ese sentido, Fujimori dirigió su mensaje a los congresistas encargados de evaluar el pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo.

“Hay otra guerra que está matando a los peruanos y por eso me dirijo a quienes tienen la responsabilidad de darle al Perú facultades fundamentales para derrotar a la delincuencia” , manifestó.

La jefa de Estado consideró que el legado de Miguel Grau debe servir como referencia para que las autoridades coloquen los intereses nacionales por encima de las diferencias políticas.

“Confío sinceramente en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, afirmó.

Fujimori destaca legado de Miguel Grau

Durante su intervención, la presidenta destacó los valores asociados a la figura de Miguel Grau, a quien calificó como un hombre de honor, principios y profundo compromiso con el Perú.

“El almirante Grau no solo fue un extraordinario marino, fue un hombre de honor, de principios y de profundo amor por el Perú. Su grandeza se manifestó no solamente en el campo de batalla, sino también en su conducta, en su respeto por la vida y en su caballerosidad”, sostuvo.

Fujimori remarcó que el ejemplo del héroe de Angamos debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre las responsabilidades que tienen frente al país.

“Hay momentos en los que el deber exige poner los intereses de la patria por encima de los intereses propios”, afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de que las instituciones trabajen de manera articulada para afrontar los principales desafíos nacionales, mediante el intercambio de capacidades y conocimientos y bajo una visión común de país.

Reconocimiento a la Marina de Guerra

En otro momento, la mandataria resaltó el papel estratégico del mar peruano para el desarrollo nacional y la importancia de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas vinculadas a este espacio.

La presidenta participó en la ceremonia por el 205.º aniversario de creación de la Marina de Guerra y el 147.º aniversario del Combate Naval de Angamos. Foto: Presidencia.

“El Perú necesita trabajar desde hoy para construir un país que aproveche responsablemente sus recursos, fortalezca sus capacidades científicas y tecnológicas y cuente con instituciones cada vez más preparadas para enfrentar los desafíos del futuro”, señaló.

También reconoció a los integrantes de la Marina de Guerra y a quienes dedicaron su vida al servicio de la nación.

La ceremonia incluyó un minuto de silencio en homenaje a Miguel Grau, a la tripulación del monitor Huáscar y a los marinos que fallecieron durante la defensa de la patria. También se realizaron ofrendas florales, un desfile de honor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y una revista naval en la rada exterior del Callao.

El acto contó con la participación del presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres; el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; el juez supremo Javier Arévalo Vela y el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, entre otras autoridades.