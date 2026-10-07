El presidente del Senado, Miguel Torres, sostuvo que e la Cámara Alta cumplirá estrictamente con el reglamento, la ley y la Constitución durante la revisión del pedido de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados.

“Lo que garantizamos es que se va a cumplir estrictamente con el Reglamento, con la ley y con la Constitución del Perú. Señala expresamente que el Senado de la República está para aprobar, para rechazar, para modificar, sin desnaturalizar el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados”, agregó Torres Morales, ante la consulta de los periodistas.

El presidente del Congreso, además saludó que algunas bancadas de la Cámara de Diputados, con ánimo constructivo, hayan permitido que la delegación de facultades continúe con su camino, es decir, en el Senado.

“Hoy le toca al Senado de la República hacer el análisis correspondiente, primero en la Comisión de Constitución, presidida por el doctor Carlos Mesía, y luego llegará al Pleno donde se debatirá los alcances de la misma”, detalló.

El titular del Senado señaló que las diferentes bancadas deben participar en el debate con un ánimo constructivo para definir las herramientas que requiere el Ejecutivo. En ese sentido, mencionó como prioridades la lucha contra la inseguridad, la atención frente al Fenómeno El Niño y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

El presidente de la Cámara de Senadores pidió evitar que el proceso se prolongue innecesariamente. Foto: Congreso.

Principio de colaboración y de apoyo

En otro momento, el titular del Congreso señaló que es importante que entre los poderes del Estado y entre las cámaras legislativas, exista un principio de colaboración y de apoyo en beneficio de todos los peruanos.

“Un principio constructivo para lograr darle, en este caso al Ejecutivo, las herramientas suficientes para combatir la inseguridad y hacer frente al fenómeno El Niño y, sobre todo, poner orden dentro de nuestras instituciones públicas que son necesarias”, puntualizó Torres Morales.