El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República sesiona durante este martes 6 de octubre para debatir el otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori.

Este debate en el pleno llega luego de una serie de episodios de desacuerdos en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores , aunque encontró “cierta luz”.

La semana pasada, en la sesión del jueves 1 de octubre, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría un texto sustitutorio que planteó acotar el pedido del Ejecutivo a solo 20 medidas enfocadas en la atención del fenómeno de El Niño (FEN) y el combate de la inseguridad ciudadana. Esto fue producto de la acumulación de hasta cuatro proyectos de diferentes partidos.

Dicha iniciativa registró 13 votos a favor y dos abstenciones. Los cinco votos en contra fueron de Juntos por el Perú , partido del que es miembro la presidenta de esta comisión, Giannina Avendaño.

Como se recuerda, en un inicio, el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas abordó 66 medidas distribuidas en ocho materias: seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, reforma y modernización del Estado, y vivienda y saneamiento, referidos a acelerar proyectos de infraestructura social.

Sobre esta primera base, Avendaño, en su calidad de presidenta, propuso su archivamiento total, al considerar que las medidas planteadas no delimitaban su alcance. Al someterse a votación el archivamiento, se obtuvo solo cinco votos a favor (todos de Juntos por el Perú) y 15 rechazos.

Ante esta situación fue que se presentaron hasta cuatro propuestas que ajustaban el pedido del Ejecutivo. Con las iniciativas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, se elaboró un nuevo documento que, finalmente, fue aprobado por mayoría en la Cámara de Constitución y se elevó al pleno del Senado.

“Lo que se ha traído hoy atiende a la proposición presentada por el Ejecutivo y plantea delegar facultades legislativas en dos materias urgentes para el Gobierno: inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Es un total de 20 ítems y el plazo para legislar es de 90 días calendarios” , resumió Avendaño esta mañana del martes ante el pleno, en su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución.

La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)

A este dictamen en mayoría se sustentaron otros dos en minoría. Uno presentado por Fuerza Popular con una reducción de 66 a 50 iniciativas , pero manteniendo muy buena parte de la propuesta del Ejecutivo.

El segundo dictamen provino de Juntos por el Perú. La diputada Analí Márquez explicó que su propuesta plantea el envío al archivo del texto aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución, el mismo que acota a menos de la tercera parte el pedido del Ejecutivo y se enfoca solo en la inseguridad y el FEN.

“Discrepamos rotundamente de esta propuesta aprobada en mayoría y proponemos la no aprobación de esta proposición y su envío el archivo bajo los siguientes argumentos: tiene que ser específico, con sentido de urgencia y un rango definido. No ha cumplido ninguno de los requisitos”, mencionó. “En inconstitucional darles estas iniciativas legislativas”, agregó Márquez.

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