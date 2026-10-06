La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, por invitación del mandatario Nayib Bukele. Foto: Presidencia.
La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, por invitación del mandatario Nayib Bukele. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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La Junta de Portavoces del Senado acordó que el Pleno debata este miércoles 7 de octubre la . La sesión está prevista para las 12:00 p.m., hora peruana.

Según informó el Senado en un comunicado, los legisladores podrán intervenir durante un minuto cada uno y sin interrupciones. La medida fue aprobada por unanimidad en la Junta de Portavoces.

El pedido del Gobierno contempla dos viajes oficiales de la mandataria. El primero será a El Salvador, del 28 al 31 de octubre, mientras que el segundo tendrá como destino Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre.

¿Qué actividades cumplirá Keiko Fujimori en El Salvador?

La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, por invitación del mandatario Nayib Bukele. Foto: Presidencia.
La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, por invitación del mandatario Nayib Bukele. Foto: Presidencia.

Asimismo, Fujimori tiene programados encuentros de trabajo con los ministros salvadoreños de Justicia, Seguridad, Salud y Educación. La agenda también incluye visitas a instalaciones vinculadas con la gestión gubernamental, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales.

La visita ya había sido adelantada por el canciller peruano, Carlos Espá.

Keiko Fujimori participará en la Cumbre Iberoamericana en España

El segundo viaje de la presidenta será a Madrid, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre.

De esta manera, el Pleno deberá evaluar el pedido de salida del territorio nacional para ambos compromisos oficiales antes de las fechas previstas para los viajes.

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