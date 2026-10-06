La Junta de Portavoces del Senado acordó que el Pleno debata este miércoles 7 de octubre la solicitud de autorización presentada por el Poder Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori viaje al extranjero. La sesión está prevista para las 12:00 p.m., hora peruana.

Según informó el Senado en un comunicado, los legisladores podrán intervenir durante un minuto cada uno y sin interrupciones. La medida fue aprobada por unanimidad en la Junta de Portavoces.

El pedido del Gobierno contempla dos viajes oficiales de la mandataria. El primero será a El Salvador, del 28 al 31 de octubre, mientras que el segundo tendrá como destino Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre.

¿Qué actividades cumplirá Keiko Fujimori en El Salvador?

La visita a El Salvador responde a una invitación del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con la agenda prevista, ambos jefes de Estado sostendrán una reunión privada.

La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, por invitación del mandatario Nayib Bukele. Foto: Presidencia.

Asimismo, Fujimori tiene programados encuentros de trabajo con los ministros salvadoreños de Justicia, Seguridad, Salud y Educación. La agenda también incluye visitas a instalaciones vinculadas con la gestión gubernamental, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales.

La visita ya había sido adelantada por el canciller peruano, Carlos Espá.

#SenadoInforma | El Pleno del Senado debatirá este miércoles 7, a las 12:00 horas, el Proyecto de Resolución Legislativa 12, que propone autorizar a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, a salir del territorio nacional, del 28 al 31 de octubre de 2026, con el objeto de viajar a El Salvador; y del 2 al 6 de noviembre de 2026, a Madrid, España. 📌 Nota completa: https://t.co/LQ2yb7aEsa — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 6, 2026

Keiko Fujimori participará en la Cumbre Iberoamericana en España

El segundo viaje de la presidenta será a Madrid, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre.

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La permanencia de Fujimori en España está prevista del 2 al 6 de noviembre, según el oficio enviado por el Ejecutivo al Senado para solicitar la autorización correspondiente.

De esta manera, el Pleno deberá evaluar el pedido de salida del territorio nacional para ambos compromisos oficiales antes de las fechas previstas para los viajes.