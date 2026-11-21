Ello se da en un contexto en el que el dólar cerró la semana al alza, acumulando una subida de 2.79% durante el 2026.

Entonces, podríamos preguntarnos, ¿los peruanos convierten o mantienen los recursos de la CTS en dólares?

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) solo el 5% de las cuentas CTS son en dólares, a septiembre del 2026. Es decir, el resto corresponde a cuentas en moneda nacional. En opinión de la mayoría de peruanos, por ende, no es conveniente una cuenta CTS en divisa estadounidense.

La CTS fue diseñada como un seguro de desempleo, por lo que, mirando muy a largo plazo, podría pensarse en el dólar como una moneda adecuada por su estabilidad esperada.

No obstante, en los últimos veinte años el valor del dólar frente al sol casi no ha variado, señala Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

A inicios del 2004, el tipo de cambio estaba en S/ 3.4598 y el viernes cerró en S/ 3.458, según el instituto emisor.

Además, se debe tomar en cuenta que desde el 2021 la CTS fue liberalizada, lo que llevó a que nueve de cada diez cuentas registren un monto igual o menor al sueldo mínimo.

“El único caso donde podría ser razonable guardar la CTS en dólares es si la persona tuviera alguna deuda en esa moneda”, opinó Espada.

Nueve de cada diez cuentas registran un monto igual o menor al sueldo mínimo. Foto de Towfiqu barbhuiya en Pexels

“No es un negocio (mantener la CTS en dólares). Además, en la mayoría de instituciones financieras las tasas de interés que pagan en dólares son más bajas que aquellas en soles”, refirió.

Salvo el pico de S/ 4.10 en el 2021 tras la elección de Pedro Castillo, y un valle de S/ 3.2, el dólar no ha fluctuado mucho a lo largo de los años recientes, acotó el analista.

El viernes el dólar cerró en S/ 3.458, según el instituto emisor. | Foto: Andina