Empleados. Deberían tener en su CTS depósitos por el equivalente a cuatro sueldos, al menos. (Foto: Andina)
Empleados. Deberían tener en su CTS depósitos por el equivalente a cuatro sueldos, al menos. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El plazo para depositar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vence hoy, ¿qué permite la ley y qué consecuencias ha tenido?

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