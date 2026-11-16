Los trabajadores que acceden a ese beneficio tienen hasta el próximo 31 de diciembre para retirar el 100% del saldo depositado en estas cuentas, según norma publicada en mayo del 2025.

Desde el 2021, en plena pandemia del covid-19, los fondos de la CTS fueron liberados y puestos a disposición de los ahorristas. Esa libre disponibilidad se prorrogó sucesivamente hasta el presente, lo que ha dejado a la gran mayoría de cuentas con un saldo ínfimo.

Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, estimó que aproximadamente el 90% de titulares de cuentas CTS tienen un saldo menor al sueldo mínimo (actualmente en S/ 1,230).

“Desde la liberación de la CTS, muchas de esas cuentas se mantienen en cero. Esa es una preocupación porque se trata de personas que no tienen un colchón para poder cubrirse (en caso pierdan el empleo) hasta poder conseguir otro trabajo”, advirtió.

“Alrededor del 80% de los trabajadores podría tener acumulado el equivalente a una remuneración mensual o menos, aunque no existe una estadística pública reciente que permita precisar ese porcentaje. Los sucesivos retiros desde el 2021 han reducido significativamente dicho ahorro”, sostuvo Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas en Financiera Confianza.

Cuentas de CTS se liberalizaron desde el 2021. (Foto: Andina)

Liquidez

El saldo total de CTS pasó de S/ 21,800 millones en febrero del 2021 a S/ 8,966 millones a septiembre último, pese a los nuevos depósitos realizados cada semestre, según el BCR. Esto implica que para una parte importante de los trabajadores la CTS ha dejado de acumularse como un fondo de protección frente al desempleo y se utiliza cada vez más como una fuente de liquidez para cubrir gastos, pagar deudas o invertir, dijo Blas.

A septiembre, se registraron 6,007,778 cuentas CTS en el sistema bancario, de las que el 98% reporta un saldo de entre cero y S/ 12,300. En las cajas municipales, a su vez, existen 649,867 cuentas CTS, y el 94% mantiene S/ 12,300 o menos.

Contar con el equivalente a una remuneración o menos deja vulnerable al trabajador. La ley vigente en la década pasada permitía disponer solo del excedente de cuatro remuneraciones en las cuentas CTS, pues las autoridades asumían que cuatro meses es el periodo en que la persona que queda sin trabajo puede recolocarse en una plaza laboral.

Rojas afirmó también que las personas de menores ingresos son las que más tienden a retirar todo lo depositado en su CTS.

Mayor interés

“Considero probable que observemos un mayor interés por retirar los fondos durante noviembre y diciembre, especialmente porque, bajo la legislación vigente, la posibilidad de disponer libremente del 100% de la CTS culmina el próximo 31 de diciembre. A este incentivo se suman los gastos habituales de fin de año y la necesidad de liquidez de algunos hogares”, manifestó Blas.

“Sin embargo, no necesariamente veremos un incremento significativo en los montos retirados, considerando que muchos trabajadores ya han utilizado buena parte de sus ahorros”, acotó.

Asimismo, enfatizó que se debe diferenciar el retiro del consumo, pues algunos trabajadores trasladan sus recursos a cuentas de libre disponibilidad o alternativas de inversión, sin gastarlos inmediatamente.

“Hay mucha gente que tiene proyectado (retirar la CTS) para realizar inversiones o por otros temas. Y si esperan que ya no se extienda la (libre) disponibilidad (desdel 2027) en automático van a hacer el retiro”, dijo Rojas sobre lo que se observará durante el último bimestre del año.

a ley vigente en la década pasada permitía disponer solo del excedente de cuatro remuneraciones en las cuentas CTS, pues las autoridades asumían que cuatro meses es el periodo en que la persona que queda sin trabajo puede recolocarse en una plaza laboral.(Foto: USI)

Condiciones en el 2027

La norma publicada en mayo del 2025, que faculta el retiro del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2026, contempla también que desde el 1 de enero del próximo año el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición de estas cuentas por hasta el 50% del saldo depositado.

El abogado laboralista Germán Lora indicó, sin embargo, que, al mismo, tiempo, seguirían vigentes otras normas como la que permite retirar el 70% del excedente de seis remuneraciones brutas y aquella que posibilita disponer del 80% de la CTS para vivienda o compra de terreno.