En entrevista con Gestión, Juan Carlos Rodas, gerente general de Alltech Región Andina —Ecuador, Colombia y Perú—, explicó que la compañía especializada en nutrición y salud animal, con 45 años a nivel global y 33 años de operaciones en Perú, replanteó su base local.

“Alltech en los últimos años ha evolucionado en términos de economía de escala para concentrar nuestras operaciones de producción desde Estados Unidos y Brasil para la operación peruana”, indicó.

En ese sentido, precisó que la fábrica de Ate ya no opera y toda la producción de insumos para nutrición se llevó a Brasil. Asimismo, el suministro de aditivos y enzimas también viene de EE.UU.

Así, en Perú, mantienen una operación comercial, logística y de acceso a mercado, enfocada en proveer tecnologías de aditivos para alimentos balanceados. El core del negocio sigue siendo avícola por la aceptación y alto consumo de pollo en Perú, pero la empresa busca crecer también en porcicultura, vacuno y otras especies de interés zootécnico.

En una reestructuración productiva, la fábrica de Alltech en Ate dejó de operar y toda la producción de insumos para nutrición animal se concentró en Brasil. (Foto: Alltech).

Hacia la porcicultura: el negocio con espacio de crecimiento

En Perú, Rodas afirmó que la porcicultura es el segundo segmento pecuario en protagonismo para Alltech después de avicultura, con una apertura amplia y potencial importante. En la actualidad, refirió que el consumo per cápita de cerdo supera los 11 kilos.

“Sin duda alguna la industria quiere empujar a un crecimiento un poquito mayor y vemos que tiene potencial importante”, sostuvo.

Ante tal oportunidad, el ejecutivo explicó que los productos de Alltech están orientados a sumar a la mejora genética, manejo de cría y engorde, mayor integración de cadena y productividad.

La porcicultura es el segundo segmento pecuario en protagonismo para Alltech en Perú después de avicultura.

Agroindustria: CropScience, Ideagro y clientes europeos

En los últimos años, Alltech también impulsa el negocio de insumos para la agroindustria en Perú. Así, mantiene la división CropScience tras adquirir el negocio global de la española Ideagro como soporte para clientes agrícolas.

Por el potencial del negocio, en 2027 planean extender el equipo local de forma importante, con 20% a 30% más de funcionarios en dicha división.

El enfoque de la empresa está en la agroindustria de exportación —arándanos, uva, palto—, donde Perú es líder y Alltech busca crecer con productos que tienen certificaciones europeas. En el territorio nacional, refirió que muchos productores europeos, especialmente de España, están abriendo operaciones.

Así, esos clientes que Alltech ya abastecía en ese continente ahora llegan de la mano de la compañía a Perú, combinando presencia local con certificaciones.

“Esa combinación de fuerte presencia en Europa, productos certificados, productos de agroexportación y más clientes europeos en Perú, ha hecho una fuerte influencia para seguir generando mayor presencia local”, afirmó Rodas.

Juan Carlos Rodas, gerente general de Alltech Región Andina. (Foto: Alltech).

Proyecciones: El Niño y el costo del alimento

Finalmente, sobre el impacto del fenómeno de El Niño, Rodas reconoció que los movimientos climáticos tienen implicaciones importantes. Así, las limitaciones en pesca de especies para harina de pescado y precios complejos para granos y materias primas, impactan en los costos de la industria de nutrición animal y, en consecuencia, de la producción pecuaria.

En concreto, estimó que entre 50% y 70% del costo de producción de proteína animal viene por el alimento.

“Cuando hay escasez de materias primas, complica un poco además nuestro costo de producción. Seguramente entre este y el próximo año se podría ver el mayor impacto. Sin duda alguna, yo creo que lo que estamos viendo ahorita apenas es el inicio”, reconoció.

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Las limitaciones en la pesca para harina de pescado y precios complejos para granos y materias primas, impactan en los costos de la industria de nutrición animal. (Foto: Alltech).

En ese sentido, consideró que el 2027 será un año para apoyar a la industria con líneas costo-eficientes que eviten disparar costos y permitan ofrecer carne al mejor costo con rentabilidad. Ante ese panorama, remarcó que Alltech ha sido dinámica en innovación, integrando tecnologías para alimentos y aditivos, salud intestinal y eficiencia alimenticia.

Frente a los desafíos climáticos y de costos, añadió que son claves la automatización en granjas, análisis profundo de datos e inteligencia artificial, y que la compañía mantiene su visión de crecer en doble dígito anual en Perú.