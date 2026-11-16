La porcicultura es el segundo segmento pecuario en protagonismo para Alltech después de avicultura, con una apertura amplia y potencial importante. Foto: Cortesía.
La porcicultura es el segundo segmento pecuario en protagonismo para Alltech después de avicultura, con una apertura amplia y potencial importante. Foto: Cortesía.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

En un año marcado por desafíos climáticos que impactan a diferentes industrias, el subsector pecuario muestra su mayor resiliencia. De enero a agosto de 2026, registró un aumento de 1.88%, destacando la mayor producción de aves con un crecimiento de 1.91% y ratificando al Perú como el país con uno de los mayores consumos per cápita de pollo en el mundo con 55 kilogramos. En tanto, la diversificación de opciones de consumo viene abriendo espacio también a otras proteínas animales, generando así un potencial de demanda que la multinacional de nutrición animal Alltech –con sede central en Estados Unidos- busca capitalizar con una operación local que ha sido reformulada. ¿Qué negocios impulsará la compañía?

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