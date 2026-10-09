Agualima ya comercializa arándanos orgánicos en China, además de atender mercados como Europa y Estados Unidos. La empresa destaca una vida útil de entre 45 y 50 días para sus envíos de larga distancia. (Foto: Shutterstock)
Agualima ya comercializa arándanos orgánicos en China, además de atender mercados como Europa y Estados Unidos. La empresa destaca una vida útil de entre 45 y 50 días para sus envíos de larga distancia. (Foto: Shutterstock)
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Redacción Gestión
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El busca nuevas oportunidades comerciales en los mercados internacionales. , además de atender sus destinos en Europa y Estados Unidos, mientras identifica oportunidades para extender la presencia de la fruta peruana en el mercado europeo hacia febrero, marzo y abril.

En el caso de Agualima, . Según la compañía, en información recogida por el portal Blueberries Consulting, fue la primera en obtener la certificación correspondiente para exportar esta categoría de fruta al mercado chino. La empresa comenzó a producir arándanos en 2016 y posteriormente orientó su cultivo hacia el sistema orgánico.

La atención a este destino también exige mantener la calidad de la fruta durante el transporte. De acuerdo con Agualima, sus tienen una vida útil de entre 45 y 50 días, característica relevante para atender mercados de larga distancia. Entre los atributos que buscan los compradores figuran la consistencia, la pruina -la capa cerosa que recubre el fruto-, el tamaño y el sabor.

La campaña y los nuevos mercados

La también llevó a Agualima a ajustar sus expectativas. Tras un inicio favorable, los volúmenes se estabilizaron y la segunda floración tuvo una respuesta menor debido a las altas temperaturas. La compañía espera una recuperación hacia fin de año, aunque prevé cerrar por debajo de sus proyecciones iniciales.

Por su parte, Euroandes pone el foco en ampliar la ventana comercial del . Según la empresa, buena parte de la oferta nacional se concentra actualmente entre junio o julio y enero o febrero. La oportunidad está en ganar presencia también durante los meses siguientes.

Para ello, Euroandes señalo a Blueberrie Consulting que plantea aprovechar la innovación varietal y el conocimiento acumulado en campo para extender la oferta hacia febrero, marzo y abril. En ese periodo, la compañía identifica una posible menor disponibilidad de fruta procedente de otros países, entre ellos Marruecos.

Euroandes identifica oportunidades para extender la oferta peruana de arándanos en Europa hacia febrero, marzo y abril, con el objetivo de ampliar los programas comerciales con supermercados. (Fuente: Andina)
Euroandes identifica oportunidades para extender la oferta peruana de arándanos en Europa hacia febrero, marzo y abril, con el objetivo de ampliar los programas comerciales con supermercados. (Fuente: Andina)

Una ventana de suministro más larga permitiría a los exportadores peruanos buscar programas comerciales de mayor duración con supermercados europeos y competir mediante la calidad de la fruta. Se trata, por ahora, de una oportunidad identificada por Euroandes, no de una ampliación de campaña ya confirmada.

Así, mientras Agualima amplía sus canales comerciales para el , Euroandes apunta a extender los meses de oferta en Europa. Ambas vías buscan aprovechar nuevos espacios de mercado para la fruta peruana, en un contexto en el que la calidad y la continuidad del abastecimiento son factores relevantes para la comercialización.

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