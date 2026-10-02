La agroexportadora israelí Mehadrin apunta a ampliar sus cultivos de palta en Perú hasta 1,000 hectáreas, como parte de su estrategia para diversificar sus zonas de producción y asegurar abastecimiento durante todo el año. Actualmente, la compañía maneja entre 150 y 200 hectáreas en el país, según informó el portal FreshPlaza.

La expansión peruana ya empezó a mostrar resultados comerciales. Este año, por primera vez, Mehadrin envió a Europa fruta proveniente de sus propios campos en Perú, con una campaña que, según la compañía, tuvo resultados positivos a nivel agrícola y le permitió participar durante aproximadamente 20 semanas de la temporada peruana de palta.

Perú dentro de su estrategia global

Anthony de Cuba, director general de Mehadrin Holland, sostuvo que la presencia de la compañía en Perú responde a la necesidad de contar con producción en el hemisferio sur. “Si se quiere desarrollar un programa de palta verdaderamente durante todo el año, también se necesita una posición en el hemisferio sur. Para nosotros, Perú es el siguiente paso lógico”, afirmó.

La compañía también desarrolla producción propia en Marruecos, donde tiene como objetivo alcanzar aproximadamente 1,000 hectáreas de palta en cinco años. Sin embargo, Mehadrin sostiene que la ventana productiva de ese país es similar a la de Israel, por lo que considera necesaria una operación en Sudamérica para avanzar hacia un esquema de suministro anual.

Mehadrin señaló que también busca comercializar su producción peruana en Norteamérica, Sudamérica y Asia, además de Europa. De Cuba sostuvo que “para Perú, la diversificación de los mercados de destino es esencial. Cuando una gran proporción de la producción de Hass llega a Europa en un periodo de aproximadamente 20 semanas, esto puede tener un impacto significativo en los niveles de precios. Por ello, los destinos alternativos se vuelven cada vez más atractivos desde una perspectiva comercial”.

Mehadrin exportó este año por primera vez a Europa fruta de sus propios campos peruanos, con una ventana de producción de aproximadamente 20 semanas. (Foto: Andina)

La estrategia en Perú no se limita a la palta. La compañía ya trabaja con variedades de mandarinas Nadorcott y PrimaSol, y evalúa incorporar nuevos productores y regiones que ya desarrollan cítricos, además de uvas y limas, con el objetivo de ampliar su base productiva y su portafolio. Parte de la producción peruana de cítricos ya fue destinada al mercado estadounidense.

La entrada de Mehadrin al mercado agrícola peruano se concretó en 2025, cuando adquirió la agrícola Don Fermín, que cuenta con una finca en Chincha dedicada al cultivo de cítricos y palta Hass.

En ese momento, la compañía proyectaba que Perú le permitiría asegurar abastecimiento durante 10 a 11 meses al año. Ahora, Mehadrin apunta a llevar su superficie propia de palta hasta 1,000 hectáreas y ampliar los mercados de destino de su fruta peruana.