Las agroexportaciones peruanas hacia América del Norte tuvieron resultados positivos en 2023, registrando un incremento del 7% en comparación con el 2022. En total, los despachos a esa región ascendieron a US$4,029 millones. ¿Qué empresas destacaron en este sector?

En concreto, Camposol lideró el registro de los envíos con el 3.26% del total hacia Norteamérica, seguida de Procesadora Laran (2.86%) y Corporación Agrolatina, (2.56%). Finalmente, Virú y Ecosac Agrícola destacaron con el 2.36% y el 2.17%, respectivamente.

Durante el 2023, el principal destino de las agroexportaciones peruanas en América del Norte fue Estados Unidos, que recibió el 85.9% del total, equivalente a US$ 3,497 millones. A dicho mercado le siguió México (7.2%) con un valor de US$ 285 millones; y Canadá (6.86%) con US$ 247 millones.

Los productos más demandados

En los despachos a América del Norte, los productos más exportados desde el Perú fueron la uva, el arándano, el espárrago, el café y la palta. En detalle, la uva fue el fruto más demandado, con un volumen de 389,174 toneladas y un valor de US$1,056 millones (a un precio promedio de US$2.71 por kilogramo).

Por su parte, el arándano ocupó el segundo lugar con un volumen de 126,392 toneladas y US$1,017 millones en valor (a un costo promedio de US$8.05 por kilogramo). En tanto, el espárrago se ubicó en la tercera posición con un volumen de 80,130 toneladas y un valor de US$296 millones, reportó Fresh Fruit.

Asimismo, el café se posicionó como el cuarto producto más exportado, con un volumen de 70,912 toneladas y un valor de US$ 295 millones. Finalmente, la palta fue el quinto alimento más demandado en América del Norte, con un volumen de 92,920 toneladas por US$ 164 millones.

EL DATO

Los puertos de embarque más utilizados para enviar los productos agrícolas peruanos hacia América del Norte fueron el Terminal Portuario del Callao (59%) y el Terminal Portuario de Paita (33%), seguidos por el Terminal Portuario de Paracas (7%) y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (1%).

