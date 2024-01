En entrevista con Gestión, da detalles sobre los próximos pasos en Agrícola Chapi, el interés por reforzar sus cultivos y ver nuevas zonas potenciales por sembrar, además de nuevas opciones para atraer capital.

¿Cuántos años tiene Agrícola Chapi?

Arrancamos hace 27 años en Ica con el fundo Don Ernesto, posteriormente compramos a Alesves que es un fundo en Villacuri (Ica). Debido a que la calidad del agua se ha deteriorado, ya no lo podemos trabajar. Luego adquirimos otro fundo en Villacuri (Ica) que lleva el nombre de mi madre, Doña Julia, de 180 hectáreas (has), que se ha reducido a 120 has por la falta de agua. Ingresamos, tiempo después, al valle del Casma (Ancash), en la zona de San Rafael. Ahí, le compramos al Estado 700 has. Tras ello, una constructora -que había adquirido 1,000 has en el proyecto de irrigación de Olmos (Lambayeque)- nos invitó a asociarnos en igualdad de condiciones, lo que aceptamos e invertimos el flujo de dinero que teníamos. Hasta que estalla el tema de Odebrecht, en lo que se ven involucrados. Ante ello, los bancos nos cierran los créditos.

¿Qué hicieron?

Esta situación nos llevó a tener que comprarles, después de varios años, su parte, pero se paraliza. Tenemos -en estos momentos en Olmos- prácticamente un área virgen, ya que tenemos solo 140 has cultivadas. Esta área tiene la mejor calidad de agua y tierra, con infraestructura construida, con 10 pozos perforados, con abundante agua, Tenemos en San Rafael 500 has y 900 has útiles en Olmos listas para recibir inversión.

¿Cuál es la meta a largo plazo para esta tierra en Olmos?

Estamos en conversaciones con nuevos inversionistas. En concreto, estamos trabajando un paquete de nuevas inversiones.

LEA TAMBIÉN Agrícola Chapi acelera su salida de espárragos y se concentra en palta y uva

¿Para el desarrollo de palta o uva?

Nuestra mirada es hacia la palta. Nos hemos especializado en el desarrollo de la palta y la uva. Estamos teniendo muy buenos resultados en Olmos, por ejemplo, tenemos más de 100 hectáreas de paltas cultivadas con niveles de producción de hasta 36 toneladas por hectárea.

¿Las inversiones para Olmos, se concretizarán este año?

Muy posiblemente. Nuestra meta es coordinar una nueva inversión en 2024.

¿La propuesta con Olmos es que se pueda apalancar con la ayuda de un tercero?

Puede ser. Estamos ‘jugando’ con diversas alternativas, no quisiera adelantarlo. Dependerá de los resultados que se vaya obteniendo.

En 2023 lograron un financiamiento de US$ 130 millones para el mejoramiento genético de la palta y de la uva, como parte de su plan de crecimiento..

Es correcto. De esa cifra, hasta el momento se han utilizado US$ 110 millones. Actualmente la agricultura enfrenta un gran reto: que es el avance de la tecnología. Cuando en 2008 hice mi primera inversión en uva, pensé que tenía parras para 25 años, pero, a los pocos años, me di cuenta que las variedades que había sembrado, no eran competitivas en el mercado, debido a que Estados Unidos y España tenían variedades mucho más competitivas, que habían producido a través del mejoramiento genético. Ante ello, tuvimos que levantar todo el espárrago, además de cambiar la uva por nuevas variedades, lo que demandó de más capital. A la fecha, contamos con 320 has de uvas de mesa, todas patentadas, en pleno potencial productivo. Antes no había ninguna patentada.

¿Dejaron completamente de producir espárragos?

Tenemos un poco, que se está apagando. Está previsto cambiarlo por sembrío nuevo.

¿De uva?

Así es. En esta temporada, los resultados que estamos teniendo son óptimos.

¿Ya está por terminarse la campaña de la uva?

Estamos en la cúspide. Para evitar las lluvias de febrero, se ha tratado de adelantar la poda y el cultivo para poder cosecharla, a fin de encontrar un mejor nicho de mercado. La uva que estamos sacando tiene un muy buen calibre, sabor y dulzura.

LEA TAMBIÉN Augusto Baertl: El Perú está lleno de mesas de negociaciones y no de diálogo

En palta, ¿cómo avanza la producción?

En Ica, hay poca palta, aunque el fruto que producimos es la mejor que tenemos, de muy buena calidad. El año pasado, como prácticamente no hemos tenido invierno, la floración que tuvimos fue preciosa, y eso nos lleva a pensar que la cosecha de 2024 (que se da en junio, julio y agosto) va a hacer sumamente positiva en cantidad y calidad. Por la floración tan especial, creo que va ser un año de un rendimiento elevado. En fundo Don Ernesto, por ejemplo, se produce de 32 a 33 toneladas por hectárea, que es un nivel alto. Trujillo está a niveles de 14 a 16 hectáreas.

¿Están explorando nuevos sitios para el cultivo de palta?

Si, siempre estamos atentos a posibilidades en todas partes del Perú. Los valles interandinos son una alternativa. Hay que buscar tener cultivos en diferentes lugares para tener un suministro de paltas durante más tiempo en el año para los clientes.

Algunos productores agrícolas están avizorando expandirse fuera de Perú, ¿lo ve como una posibilidad?

No, no vemos una expansión fuera de Perú. Creo que la costa peruana es un vivero natural. Al Perú le sobra agua, frente a lo que diga la gente, incluso se da el lujo de que toda el agua se vaya al mar. Prácticamente, no hay una sola agua servida que sea tratada para ser usada como potable.

¿Se tiene previsto solicitar otro crédito este año?

No creo que necesitemos más préstamos. Es suficiente con los US$ 130 millones pedidos en 2023.

¿Agrícola Chapi tiene previsto expandirse más allá de Ica, Ancash y Lambayeque?

Tengo proyectado un viaje a la ceja de montaña. Estamos abierto a opciones, mirando oportunidades, ya sea para el desarrollo de paltas y uvas, aunque también, si llegamos a algún lugar que tenga condiciones adecuadas, a ingresar a otros cultivos.

Augusto Baertl, presidente del directorio de Agrícola Chapi:, no descarta desarrollar otros cultivos. (Foto GEC)

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.