La pitahaya, uno de los cultivos emergentes de la canasta agroexportadora peruana, aún tiene una oferta concentrada en Europa y depende del transporte aéreo para llegar a destino. El reto ahora es pasar del potencial productivo a un negocio competitivo, con Estados Unidos como la siguiente plaza por abrir.

Entre enero y junio de 2026, el Perú exportó 644,65 toneladas de pitahaya por US$ 1.25 millones, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) elaboradas por Promperú.

España y Países Bajos concentraron cerca del 87% del valor exportado en el periodo, lo que mantiene a Europa como el principal destino comercial de la fruta.

Para Diego Rodríguez, especialista en agroexportación y gestión agrícola, el desafío es convertir esa presencia en un negocio sostenible en el tiempo. “Para convertir un cultivo en una verdadera oportunidad de agroexportación tenemos que analizar quién lo va a comprar, qué exige ese mercado, cuánto cuesta llegar a él y si podemos mantener una oferta competitiva en el tiempo”, señaló a Agraria.pe.

Entre enero y junio de 2026 se enviaron 644.65 toneladas al exterior, con Europa como principal destino.

American Beauty, la carta para Estados Unidos

Entre las variedades con potencial para ampliar la presencia internacional de la pitahaya peruana figura American Beauty. Su desarrollo comercial, no obstante, dependerá de la calidad, la trazabilidad, la vida postcosecha, la logística y el acceso a nuevos mercados.

Uno de ellos es Estados Unidos, cuya eventual apertura permitiría ampliar la demanda por la fruta. “Estados Unidos puede convertirse en un mercado importante para la pitahaya peruana. Variedades como American Beauty tienen potencial, pero debemos prepararnos para competir trabajando desde ahora en calidad, trazabilidad, vida útil y una estructura logística eficiente”, sostuvo Rodríguez.

Por otro lado, los costos logísticos son hoy uno de los principales cuellos de botella del negocio. Y es que mejorar las condiciones de conservación y extender la vida útil de la fruta permitiría avanzar hacia el transporte marítimo, reducir la dependencia de la vía aérea y ganar competitividad.

“El siguiente paso es construir un negocio alrededor del producto. Si logramos conectar producción, calidad, logística y acceso a mercados, podemos transformar un cultivo emergente en una alternativa real para la agroexportación peruana”, afirmó el especialista.