Lima será la sede de la edición 2026 de The 50 Best Restaurants, el ranking gastronómico internacional que por primera vez realiza su ceremonia global en América Latina. Promperú, la entidad del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) encargada de la promoción turística y comercial del país, estima que el evento tendrá un impacto económico en varios eslabones de la cadena turística local.

Según las proyecciones de la entidad, la cita generaría un movimiento económico inmediato de aproximadamente US$ 2 millones en servicios de alojamiento, alimentación, transporte, producción y entretenimiento.

El desglose considera más de 700 pasajes aéreos comprados por asistentes internacionales, alrededor de US$ 400,000 en ocupación hotelera, más de US$ 300,000 en consumo de alimentos y cerca de US$ 300,000 en servicios de producción contratados a agencias locales.

“Los turistas no solo vendrán a comer en los restaurantes de la lista o del ranking del The Best, sino que será una buena oportunidad para los otros restaurantes y huariques en Lima”, señaló Micha Tsumura, dueño del restaurante nikkei Maido, durante su participación en el lanzamiento de la ceremonia.

La presentación estuvo a cargo de la presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, Teresa Mera Gómez. También participaron los chefs Virgilio Martínez y Mitsuharu “Micha” Tsumura, y representantes de la industria de alimentos y bebidas. Rikki Tidball, directora general de eventos de The 50 Best, participó mediante un video.

Turismo gastronómico: el segmento en juego

Promperú espera que el evento dé visibilidad al Perú en el segmento de turismo gastronómico de alto gasto. La plataforma The 50 Best tiene más de 4 millones de seguidores en redes sociales, 8.8 millones de usuarios anuales en su web y 27 millones de páginas vistas al año.

De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 de Promperú, uno de cada cinco vacacionistas internacionales tiene a la gastronomía entre sus principales motivos para elegir el Perú. Estos viajeros permanecen unas 12 noches en el país y gastan en promedio US$ 1,647 durante su estadía. El turismo culinario, según la entidad, crecería a un ritmo estimado de 9.5% anual hacia el 2030.

“Estos resultados confirman que nuestra cocina no es únicamente un complemento, sino que ha pasado a ser un factor con capacidad de atraer vistante, que amplían su estadía y dinamizan el consumos de servicios turísticos”, afirmó Teresa Mera Gómez, presidenta ejecutiva de Promperú.

A mediano y largo plazo, Promperú espera un aumento del gasto turístico promedio y nuevas inversiones en los sectores gastronómico y hotelero.

“Hoy en día lo que tenemos que poner son los cimientos de la cocina peruana en cuanto a ser milenarios, en cuanto a nuestras tradiciones, y en que eso sea la siguiente información global”, sostuvo Virgilio Martinez, fundador de Central durante el lanzamiento del The 50 Best Restaurant.

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