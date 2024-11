La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) indicó que los turistas extranjeros perciben a la gastronomía peruana como auténtica y tradicional, valorando especialmente sus ingredientes naturales y orgánicos, el uso de productos de temporada y la creatividad en la mezcla de sabores.

Para enriquecer aún más la experiencia gastronómica, destacan la importancia de ofrecer clases de cocina, proximidad a lugares turísticos, entretenimiento como shows culturales y, por supuesto, la oferta de bebidas a base de pisco.

Según estudios realizados por Promperú, en el 2023 llegaron al Perú, por el aeropuerto Jorge Chávez, 175,049 vacacionistas extranjeros que tuvieron entre sus motivaciones probar la gastronomía peruana de los cuales el 61% provienen de Latinoamérica, principalmente Chile.

Del total de visitantes extranjeros el 54% son millennials y gastan un aproximado de US$ 1,237 durante su visita al Perú, US$ 196 más que el turista promedio. Además, entre los destinos favoritos están principalmente, Lima, Cusco e Ica, lugares en los que permanecen en promedio 10 noches.

Destino gastronómico

Por décimo segunda vez Perú ha sido elegido como “Mejor destino culinario del mundo”, en los World Travel Awards 2024, una competencia internacional en la que también participaron países que destacan por su gastronomía como México, Italia y Japón, además de Argentina y Colombia.

La gastronomía peruana se distingue por su rica historia, la fusión de diversas culturas y sus condiciones climáticas excepcionales, que favorecen el cultivo de ingredientes únicos. Esta combinación transforma la cocina peruana en una experiencia culinaria inolvidable, más allá de la simple degustación.

Además, los superalimentos peruanos, base de muchas recetas tradicionales, están ganando popularidad globalmente. Las condiciones geográficas de Perú permiten el cultivo de estos productos, lo que resalta aún más la riqueza y diversidad de su gastronomía.

Promperú informó que, hasta agosto del 2024, se han alcanzado US$ 12,089 millones en exportaciones no tradicionales, encabezando la lista los superalimentos como las paltas frescas (US$ 1,161 millones), los arándanos frescos (US$ 546 millones), las uvas frescas (US$ 499 millones) el cacao en grano, entero o molido (US$ 496 millones).