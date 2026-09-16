La agroexportación de Perú alcanzó los US$ 6,840 millones hasta julio, un crecimiento de 2.5% frente al mismo periodo del año pasado, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Las “estrellas” de la canasta

El resultado estuvo marcado por el mayor dinamismo de productos como arándanos, uvas y paltas.

“El agro sigue conquistando más mercados con más frutas, hortalizas, granos y otros productos, lo que confirma la competitividad de nuestros productores. El compromiso del sector es seguir abriendo más mercados para los pequeños agricultores y promover sus actividades con mayor acceso al agua, asistencia técnica, créditos, tecnología y mecanización”, sostuvo Marco Vinelli, titular de la cartera.

Por ejemplo, en ese período las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 535 millones, monto que significó un aumento de 0.4% respecto a lo registrado en 2025.

Los protagonistas fueron el azúcar refinada (US$ 26 millones), lana sin cardar ni peinar (US$ 7.4 millones), melaza de caña (US$ 6.2 millones), cuyas ventas ascendieron en 32.2%, 74.4% y 24.2% respectivamente. Estos productos explican el 7.5% de las agroexportaciones tradicionales.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 6,305 millones, cifra 2.7% mayor a lo observado en el 2025. Los principales productos fueron paltas, con US$ 1,128 millones y 17.9% de participación; uvas frescas, con US$ 806 millones y 12.8% de participación; arándanos frescos, con US$ 620 millones y 9.8% de participación; mangos frescos, con US$ 264 millones y 4.2% de participación; cacao en grano crudo, con US$ 223 millones y 3.5% de participación.

También resaltaron las mayores colocaciones de espárragos frescos, alimentos para animales, mango congelado y los demás cítricos.

yt:

Los artículos de mayor contribución positiva al mes de julio de 2026 respecto al 2025 fueron arándanos frescos (64.8%), uvas frescas (18.2%), paltas (7.6%), alcohol etílico (151.0%), las demás frutas frescas (29.4%), mangos frescos (13.6%), los demás aceites y grasas vegetales (104.5%), quinua (23.2%), jugo de maracuyá (31.0%) y demás semillas de hortalizas (63.6%).

Nuevas tecnologías y un esfuerzo por la producción continua marcan el rumbo de la industria del arándano. (Foto: Pexels)

Países de destino

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China, Canadá. Este grupo de países concentró el 78.5% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, a julio pasado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 2,610 millones. En valores absolutos, las exportaciones aumentaron aproximadamente US$ 170 millones, mientras que las importaciones aumentaron US$ 233 millones, lo que revela que el comercio total aumentó 3.8%.