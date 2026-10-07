La llegada del grupo coreano BTS a Lima no solo representa un fenómeno musical, sino también una oportunidad para las micro y pequeñas empresas (MYPE) vinculadas al comercio, servicios, gastronomía, entretenimiento y turismo, así como nuevas oportunidades para generar empleo.

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima de manera referencial que durante estas tres fechas de BTS en la capital se proyecta la asistencia de alrededor de 118,000 personas, generando un movimiento económico que podría alcanzar entre S/150 millones y S/200 millones.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, señaló que, si se considera que el ticket promedio cercano se ubica en S/ 844, la venta de entradas representaría aproximadamente S/100 millones. Sin embargo, el impacto económico no solo trasciende al gasto en boletos, pues los asistentes también destinan recursos a alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

Más allá del concierto

Para el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL el efecto multiplicador puede beneficiar a diversos negocios como restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida rápida y comida coreana, así como servicios de delivery.

“Estos rubros han captado una importante demanda en los días previos del evento y seguirá el dinamismo durante los tres días del concierto”, manifestó Ojeda.

En el comercio y la moda, las MYPE pueden atender la demanda por polos, casacas, gorras, bolsos, accesorios, souvenirs y productos personalizados que puede ir desde los S/ 20 a S/ 200 por unidad.

“En este segmento destacan negocios de Gamarra, Mesa Redonda y otros centros comerciales, que pueden adaptar rápidamente su oferta a las preferencias de los fandoms”, subrayó.

A ello se suman oportunidades para emprendimientos de belleza, fotografía, video, diseño, marketing digital, creación de contenido, repostería, decoración, regalos personalizados y photobooths, entre otros servicios vinculados a la experiencia de los fans.

Un público que viaja y consume

Rodolffo Ojeda resaltó que el impacto también puede extenderse al turismo. La presencia de seguidores provenientes de otras regiones y países incrementa el gasto asociado a la estadía y permite que los visitantes aprovechen su viaje para conocer Lima y otros destinos.

En ese sentido, se prevé oportunidades para hoteles y hospedajes, debido a la llegada de seguidores desde ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica y Huancayo, además de visitantes procedentes de países como Ecuador, Chile y México.

Además, según datos reportados por Ticketmaster, el 94,37 % de los compradores de la preventa fueron peruanos, aunque también se registra demanda internacional. Asimismo, Promperú señala que seis de cada 10 fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales, lo que evidencia el potencial del turismo musical como generador de actividad económica.

El K-pop crea nuevos nichos de negocio

El fenómeno BTS forma parte de una tendencia más amplia vinculada al crecimiento del K-pop, los K-dramas y la cultura coreana en el país. Rodolfo Ojeda señala que este mercado está llevando a pequeños negocios a pasar de la venta de productos tradicionales a la creación de productos y experiencias dirigidos a públicos específicos.

“Por ejemplo, una cafetería puede desarrollar una experiencia temática; una tienda de ropa puede diseñar prendas para un fandom determinado; mientras que un emprendimiento de regalos puede optar por productos personalizados para conciertos. Es lo que apuestan hoy lo pequeños negocios”, señaló.

En ese sentido, el concierto puede activar una cadena económica que va mucho más allá del escenario: asistentes que demandan alojamiento, alimentación, transporte, comercio, entretenimiento y turismo, generando mayores ventas para las MYPE y nuevas oportunidades de empleo.