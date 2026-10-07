BTS en Lima. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for iHeartRadio)
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Redacción Gestión
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La llegada del grupo coreano BTS a Lima no solo representa un fenómeno musical, sino también una oportunidad para las micro y pequeñas empresas (MYPE) vinculadas al comercio, servicios, gastronomía, entretenimiento y turismo, así como nuevas oportunidades para generar empleo.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, señaló que, si se considera que el ticket promedio cercano se ubica en S/ 844, la venta de entradas representaría aproximadamente S/100 millones. Sin embargo, el impacto económico no solo trasciende al gasto en boletos, pues los asistentes también destinan recursos a alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

Más allá del concierto

Para el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL el efecto multiplicador puede beneficiar a diversos negocios como restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida rápida y comida coreana, así como servicios de delivery.

“Estos rubros han captado una importante demanda en los días previos del evento y seguirá el dinamismo durante los tres días del concierto”, manifestó Ojeda.

“En este segmento destacan negocios de Gamarra, Mesa Redonda y otros centros comerciales, que pueden adaptar rápidamente su oferta a las preferencias de los fandoms”, subrayó.

A ello se suman oportunidades para emprendimientos de belleza, fotografía, video, diseño, marketing digital, creación de contenido, repostería, decoración, regalos personalizados y photobooths, entre otros servicios vinculados a la experiencia de los fans.

Un público que viaja y consume

Rodolffo Ojeda resaltó que el impacto también puede extenderse al turismo. La presencia de seguidores provenientes de otras regiones y países incrementa el gasto asociado a la estadía y permite que los visitantes aprovechen su viaje para conocer Lima y otros destinos.

Además, según datos reportados por Ticketmaster, el 94,37 % de los compradores de la preventa fueron peruanos, aunque también se registra demanda internacional. Asimismo, Promperú señala que seis de cada 10 fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales, lo que evidencia el potencial del turismo musical como generador de actividad económica.

El K-pop crea nuevos nichos de negocio

El fenómeno BTS forma parte de una tendencia más amplia vinculada al crecimiento del K-pop, los K-dramas y la cultura coreana en el país. Rodolfo Ojeda señala que este mercado está llevando a pequeños negocios a pasar de la venta de productos tradicionales a la creación de productos y experiencias dirigidos a públicos específicos.

, señaló.

En ese sentido, el concierto puede activar una cadena económica que va mucho más allá del escenario: asistentes que demandan alojamiento, alimentación, transporte, comercio, entretenimiento y turismo, generando mayores ventas para las MYPE y nuevas oportunidades de empleo.

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