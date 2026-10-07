Se busca instaurar ficha pública para seguir el costo y avance de cada contrato de obra pública. Foto: MEF
Se busca instaurar ficha pública para seguir el costo y avance de cada contrato de obra pública. Foto: MEF
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Redacción Gestión
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La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría aprobó por unanimidad, con 16 votos a favor, , que propone incorporar en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (PLADICOP) una ficha pública acumulativa para cada contrato de obra pública.

s, y busca que el Estado, el Congreso y los ciudadanos puedan conocer cómo evoluciona un contrato desde su inicio hasta su culminación, sin tener que revisar documentos dispersos.

La ficha permitirá consultar en un solo registro el monto inicial y vigente del contrato, los importes reconocidos y pagados, el plazo original, ampliaciones y suspensiones, la fecha prevista de culminación, variaciones de alcance y cantidades, así como adicionales, deductivos, mayores metrados, reajustes, mayores gastos generales, intereses y otros efectos económicos.

Además, cada modificación deberá estar vinculada con el documento que la sustenta y con el órgano o funcionario competente que la aprobó o reconoció. De esta manera, se podrá identificar qué cambió, cuánto costó, cuándo ocurrió y quién autorizó la modificación.

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Actualmente, la información de una contratación pública se encuentra distribuida entre distintos módulos y documentos. Para reconstruir la historia de un contrato es necesario revisar varias fuentes y relacionar manualmente los cambios en el monto, el plazo y las condiciones originales.

“Vamos a tener una herramienta no solamente fuerte para el Congreso, sino para todos los ciudadanos, que son los que esperan transparencia en las contrataciones del Estado”, sostuvo Yalta al término de la sesión.

El legislador señaló que la propuesta permitirá que la información pueda ser consultada de manera directa y oportuna por las autoridades encargadas del control político y por cualquier ciudadano desde un celular o una computadora.

Yalta aclaró que la iniciativa no crea una nueva plataforma ni obliga a las entidades públicas a registrar nuevamente información que ya poseen. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) deberá integrar, reutilizar o vincular los datos existentes en el SEACE, el Cuaderno de Incidencias, las valorizaciones y demás herramientas de la PLADICOP.

Propuesta para facilitar fiscalización de contratos de obras públicas establece que la información sea de acceso público, gratuito y permanente. FOTO: DIFUSION LUGAR: YURA
Propuesta para facilitar fiscalización de contratos de obras públicas establece que la información sea de acceso público, gratuito y permanente. FOTO: DIFUSION LUGAR: YURA

Con la aprobación del dictamen, la propuesta queda lista para continuar su trámite legislativo y ser sometida a consideración del Pleno del Congreso.

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