Con el objetivo de facilitar el seguimiento y la fiscalización de las obras públicas, el diputado Carlos Yalta Sotelo de Renovación Popular sustentó ante la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría un proyecto que plantea incorporar en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (PLADICOP) una ficha pública acumulativa para cada contrato.

Durante su exposición, explicó que actualmente la información sobre una contratación se encuentra distribuida en distintos módulos y documentos, lo que obliga a reconstruir manualmente la historia de cada contrato para conocer qué ocurrió con el monto, el plazo o las condiciones iniciales.

“Cuando bajamos a nuestras poblaciones y vemos un letrero que dice que una obra va a durar 180 días y los vecinos nos dicen que tiene más de un año y está paralizada, tenemos que regresar a Lima para solicitar información a las entidades y conocer los motivos de la demora”, señaló.

El legislador sostuvo que la propuesta de Ley N.° 00127-2026-2031-CD, busca que esa información pueda ser consultada de manera directa y oportuna, tanto por las autoridades que ejercen control político como por los ciudadanos desde su celular o un computador.

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La ficha permitiría visualizar en un solo registro el monto inicial y vigente del contrato, los importes reconocidos y pagados, el plazo inicial, sus ampliaciones y suspensiones, la fecha prevista de culminación, las variaciones de alcance y cantidades, así como adicionales, deductivos, mayores metrados, reajustes, mayores gastos generales, intereses y otros efectos económicos.

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Además, cada modificación estaría vinculada con el documento que la sustenta y con el órgano o funcionario competente que la aprobó o reconoció.

Para graficar la sustentación, el legislador Yalta puso como ejemplo una obra cuyo presupuesto inicial fue de S/1 millón y que posteriormente pasó a S/1.2 millones. “Información como esa nunca estuvo al acceso de las autoridades que pueden hacer control político ni tampoco de la ciudadanía que también ayuda al control y la vigilancia”, destacó.

Aclaró que el proyecto no plantea crear una nueva plataforma ni obligar a las entidades a registrar nuevamente información que ya poseen. “El OECE deberá integrar, reutilizar o vincular los datos existentes en el SEACE, el Cuaderno de Incidencias, las valorizaciones y demás herramientas de la PLADICOP”, enfatizo.

“No estamos creando más trámites; estamos haciendo amigable el acceso a la información que el Estado ya tiene”, añadió.

Propuesta para facilitar fiscalización de contratos de obras públicas establece que la información sea de acceso público, gratuito y permanente. FOTO: DIFUSION LUGAR: YURA

La propuesta establece además que la información sea de acceso público, gratuito y permanente, sin registro, autenticación ni solicitud previa, y que pueda ser consultada, descargada y procesada para facilitar el seguimiento de los contratos públicos.