La diputada Norma Yarrow de Renovación Popular, presentó un Proyecto de Ley (PL) que busca eliminar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y devolver a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a la Municipalidad Provincial del Callao las competencias sobre el transporte urbano en sus respectivas jurisdicciones.
La iniciativa legislativa N.° 00423-2026-2031-CD, presentada hoy, propone derogar la Ley N.° 30900, norma que creó la ATU, y establecer un proceso de extinción de la entidad para transferir sus funciones a los gobiernos locales.
La propuesta contempla que las municipalidades recuperen las atribuciones de planificación, regulación, organización, supervisión y fiscalización del servicio de transporte urbano.
¿Cómo sería la transferencia?
El proyecto plantea la conformación de una Comisión Técnica de Transferencia, integrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la MML, la Municipalidad Provincial del Callao y la Contraloría General de la República.
Esta comisión tendría un plazo máximo de 90 días hábiles para conducir el proceso de extinción de la ATU y transferir a las entidades receptoras sus funciones, bienes, recursos y personal. Al finalizar, deberá remitir un informe al Congreso.
En materia presupuestal, la propuesta señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá asignar a las municipalidades los recursos necesarios para que puedan asumir las nuevas competencias.
Respecto a los trabajadores de la ATU, el proyecto contempla que puedan incorporarse a las entidades que recibirán las funciones, de acuerdo con las necesidades institucionales y respetando sus derechos laborales.
¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL TRANSPORTE EN LIMA Y CALLAO?
Uno de los puntos que deberá resolver la propuesta es la gestión de los servicios que actualmente atraviesan ambas jurisdicciones.
El proyecto establece que la MML y la Municipalidad del Callao deberán coordinar obligatoriamente la prestación de los servicios de transporte que conecten o recorran las dos provincias, con el objetivo de mantener la continuidad e integración del sistema.
La Ley N.° 30900 fue creada precisamente con el objetivo de establecer un sistema integrado de transporte para Lima y Callao, considerando que ambas provincias conforman un área urbana continua.
¿Por qué plantean eliminar la ATU?
La exposición de motivos sostiene que la gestión del transporte debería retornar a los gobiernos locales debido a que estos tendrían una mayor cercanía con las necesidades de sus respectivas jurisdicciones.
El documento cuestiona además los resultados obtenidos por la ATU desde su creación y señala que, pese a los recursos que administra, persisten problemas vinculados con la informalidad, infraestructura, siniestralidad e integración del transporte.
La iniciativa también sustenta su propuesta en las competencias que la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades reconocen a los gobiernos locales.
Desde la perspectiva presupuestal, la ATU ha administrado recursos significativos.
Según información del MEF sistematizada para el periodo 2019-2025, su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó los S/ 1,041.5 millones en 2023, S/ 1,209.2 millones en 2024 y S/ 1,209.2 millones en 2025.
En esos mismos años, el gasto devengado fue de aproximadamente S/ 1,021 millones, S/ 1,193 millones y S/ 1,181 millones, respectivamente.
Como se sabe, la ATU asumió las competencias que anteriormente correspondían a las municipalidades de Lima y Callao para planificar, regular, gestionar y fiscalizar el transporte terrestre de personas en ambas provincias.
El proyecto también lleva la firma de los diputados Roxana Rocha, Leo De Paz, Javier Cipriani, Jorge Zeballos, Frank Krklec, Paola Martínez y Félix Chang.