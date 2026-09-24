La iniciativa impulsada por la diputada Yarrow plantea extinguir la autoridad en un plazo de 90 días hábiles y que Lima y Callao recuperen la regulación y fiscalización del transporte.Foto: Facebook Norma Yarrow
La iniciativa impulsada por la diputada Yarrow plantea extinguir la autoridad en un plazo de 90 días hábiles y que Lima y Callao recuperen la regulación y fiscalización del transporte.Foto: Facebook Norma Yarrow
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Redacción Gestión
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presentó un Proyecto de Ley (PL) y devolver a la y a la las competencias sobre el transporte urbano en sus respectivas jurisdicciones.

, presentada hoy, propone derogar la , y establecer un proceso de extinción de la entidad para transferir sus funciones a los gobiernos locales.

¿Cómo sería la transferencia?

El proyecto plantea la conformación de una Comisión Técnica de Transferencia, integrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la MML, la Municipalidad Provincial del Callao y la Contraloría General de la República.

Esta comisión tendría un plazo máximo de 90 días hábiles para conducir el proceso de extinción de la ATU y transferir a las entidades receptoras sus funciones, bienes, recursos y personal. Al finalizar, deberá remitir un informe al Congreso.

En materia presupuestal, la propuesta señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá asignar a las municipalidades los recursos necesarios para que puedan asumir las nuevas competencias.

Respecto a los trabajadores de la ATU, el proyecto contempla que puedan incorporarse a las entidades que recibirán las funciones, de acuerdo con las necesidades institucionales y respetando sus derechos laborales.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL TRANSPORTE EN LIMA Y CALLAO?

Uno de los puntos que deberá resolver la propuesta es la gestión de los servicios que actualmente atraviesan ambas jurisdicciones.

El proyecto establece que la MML y la Municipalidad del Callao deberán coordinar obligatoriamente la prestación de los servicios de transporte que conecten o recorran las dos provincias, con el objetivo de mantener la continuidad e integración del sistema.

La fue creada precisamente con el objetivo de establecer un sistema integrado de transporte para Lima y Callao, considerando que ambas provincias conforman un área urbana continua.

Propuesta de Renovación Popular también contempla que ambas municipalidades coordinen los servicios que conectan las dos jurisdicciones. Foto: Congreso.
Propuesta de Renovación Popular también contempla que ambas municipalidades coordinen los servicios que conectan las dos jurisdicciones. Foto: Congreso.

¿Por qué plantean eliminar la ATU?

La exposición de motivos sostiene que la gestión del transporte debería retornar a los gobiernos locales debido a que estos tendrían una mayor cercanía con las necesidades de sus respectivas jurisdicciones.

El documento cuestiona además los resultados obtenidos por la ATU desde su creación y señala que, pese a los recursos que administra, persisten problemas vinculados con la informalidad, infraestructura, siniestralidad e integración del transporte.

La iniciativa también sustenta su propuesta en las competencias que la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades reconocen a los gobiernos locales.

Desde la perspectiva presupuestal, la ATU ha administrado recursos significativos.

Según información del MEF sistematizada para el periodo 2019-2025, su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó los S/ 1,041.5 millones en 2023, S/ 1,209.2 millones en 2024 y S/ 1,209.2 millones en 2025.

En esos mismos años, el gasto devengado fue de aproximadamente S/ 1,021 millones, S/ 1,193 millones y S/ 1,181 millones, respectivamente.

Como se sabe, la ATU asumió las competencias que anteriormente correspondían a las municipalidades de Lima y Callao para planificar, regular, gestionar y fiscalizar el transporte terrestre de personas en ambas provincias.

La iniciativa propone derogar la ley que creó la ATU y trasladar sus funciones, recursos, bienes y personal a los gobiernos locales. Foto: Congreso.
La iniciativa propone derogar la ley que creó la ATU y trasladar sus funciones, recursos, bienes y personal a los gobiernos locales. Foto: Congreso.

El proyecto también lleva la firma de los diputados Roxana Rocha, Leo De Paz, Javier Cipriani, Jorge Zeballos, Frank Krklec, Paola Martínez y Félix Chang.

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