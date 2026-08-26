El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, presentó la cartera de proyectos que hay sobre la mesa y destacó la necesidad de consolidar un sistema que articule los diferentes modos de transporte y contribuya a reducir los tiempos de viaje.

De la cartera contemplada en el Plan de Movilidad Urbana (PMU), la entidad indicó que se han priorizado 16 proyectos de infraestructura vinculados al sistema ferroviario urbano, el transporte convencional y teleféricos.

Entre ellos se encuentran la ampliación de la Línea 1 y el desarrollo de las líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima y Callao, además de la modernización del Metropolitano, un nuevo Centro de Control Operativo y cinco proyectos de teleféricos para mejorar la conectividad en diferentes zonas de la ciudad.

Estos proyectos forman parte de una planificación de mayor alcance establecida en el PMU, que contempla una cartera con una inversión estimada de US$ 32,000 millones y plantea, hacia el 2045, una red compuesta por 177 kilómetros de Metro distribuidos en 9 líneas, 113 kilómetros de BRT, 47 kilómetros de teleféricos y 792 kilómetros de corredores de buses.

Otro de los desafíos identificados corresponde al crecimiento urbano en sectores como Pachacútec y Mi Perú, en el Callao. Frente a esta expansión, la planificación considera proyectos como la futura Línea 7 del Metro, orientada a mejorar la conexión de esta zona con el resto de la red de transporte mediante su interconexión con el Ramal de la Línea 4 y, a su vez, la Línea 2 del Metro.

Asimismo, se proyecta fortalecer la conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mediante la futura Línea 9, que permitirá su articulación con otras líneas de la red del Metro y facilitará los desplazamientos desde y hacia este importante punto de ingreso a la ciudad.

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Modernización del sistema actual

La cartera priorizada también contempla la ampliación y modernización de la Línea 1 del Metro de Lima, con intervenciones destinadas a incrementar su capacidad, eficiencia y seguridad. Entre las medidas presentadas se encuentran la incorporación de nueva flota hasta alcanzar 92 trenes, mejoras en 26 estaciones, la ampliación de patios y la modernización de subestaciones eléctricas y del centro de control.

A ello se suma la modernización integral del Metropolitano, orientada a mejorar su infraestructura y capacidad operativa, así como el desarrollo de un Centro de Control Operativo que permitirá avanzar hacia una gestión integrada de los diferentes modos que conforman el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Este centro permitirá centralizar progresivamente el monitoreo y la gestión operacional de las líneas del Metro, el Metropolitano, los corredores complementarios y los futuros teleféricos, además de fortalecer la atención de incidentes, la información a los usuarios y la seguridad del sistema.