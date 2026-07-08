La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y ProInversión suscribieron hoy un convenio de colaboración interinstitucional que marca el inicio de la estructuración de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

Este convenio, como ya había adelantado a Gestión, David Hernández, presidente de al ATU, permitirá, entre otras cosas, promover ambos proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). Uno de los primeros pasos sería contratar un Project Management Office (PMO) para el diseño y estructuración financiera.

Este acuerdo fue suscrito por Hernández y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, en presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

“Hoy damos un paso decisivo para hacer realidad ambas líneas de metro. La experiencia técnica de ProInversión permitirá fortalecer los estudios que impulsa la ATU y avanzar hacia la ejecución de ambos proyectos. Estamos convencidos de que Lima y Callao necesitan reducir los tiempos de viaje y seguir consolidando la macromovilidad”, afirmó el presidente ejecutivo de la ATU.

La estructuración de ambos proyectos permitirá definir los componentes técnicos, financieros, legales y de gestión necesarios para desarrollar las futuras concesiones, asegurando que ambas cuenten con un modelo de ejecución eficiente y sostenible.

El ministro Prieto agregó que, durante esta fase, se elaborarán los insumos para el Informe de Evaluación de las APP, se identificarán los principales desafíos técnicos y se definirá la estrategia para la gestión de predios e interferencias antes de iniciar la ejecución de las obras.

“Esta coordinación temprana permitirá reducir riesgos, optimizar recursos y acelerar la ejecución de proyectos que el país espera desde hace muchos años”, destacó el ministro.

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