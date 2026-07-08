Foto protocolar de la firma del convenio entre ATU y ProInversión para las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Foto: ATU.
Foto protocolar de la firma del convenio entre ATU y ProInversión para las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Foto: ATU.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y ProInversión suscribieron hoy un convenio de colaboración interinstitucional que marca el inicio de la estructuración de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

Este acuerdo fue suscrito por Hernández y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, en presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

LEA TAMBIÉN: Canadá apunta a las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: esto esperan para entrar a los proyectos

“Hoy damos un paso decisivo para hacer realidad ambas líneas de metro. La experiencia técnica de ProInversión permitirá fortalecer los estudios que impulsa la ATU y avanzar hacia la ejecución de ambos proyectos. Estamos convencidos de que Lima y Callao necesitan reducir los tiempos de viaje y seguir consolidando la macromovilidad”, afirmó el presidente ejecutivo de la ATU.

La estructuración de ambos proyectos permitirá definir los componentes técnicos, financieros, legales y de gestión necesarios para desarrollar las futuras concesiones, asegurando que ambas cuenten con un modelo de ejecución eficiente y sostenible.

“Esta coordinación temprana permitirá reducir riesgos, optimizar recursos y acelerar la ejecución de proyectos que el país espera desde hace muchos años”, destacó el ministro.

LOS DATOS

  • Se estima que ambas líneas de metro demanden una inversión superior a US$ 10,000 millones en conjunto, aunque se adjudicarían por separado.
  • La Línea 3 conectará los distritos de Comas y San Juan de Miraflores a lo largo de 13 distritos de Lima en aproximadamente 56 minutos.
  • La Línea 4 tendrá un recorrido que atravesará 13 distritos en aproximadamente 44 minutos. El trazado comprenderá las avenidas Elmer Faucett, La Marina, Sánchez Carrión, Javier Prado Oeste, Javier Prado Este y Separadora Industrial.

TE PUEDE INTERESAR

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima serán APP: los otros trenes que les seguirían “a todo vapor”
Líneas 3 y 4 del Metro: así se conectarán con el Metropolitano y los corredores
Líneas 3 y 4 del Metro de Lima “reviven”: los plazos que marca la ATU

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.