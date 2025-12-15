En conversación con Gestión, Luis Del Carpio, director ejecutivo de la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó cuál será el camino legal que seguirá ProInversión, una vez esté totalmente operativa la nueva ley APP, para asumir la titularidad de proyectos como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Además de ello, dio luces sobre el futuro de otros grandes proyectos que están en la cartera para 2026-2028. Tras adjudicar el Parque Industrial de Ancón (PIA), existen otros como la Hidrovía Amazónica y Obras de Cabecera que podrían “revivir”.

¿Está demorada la publicación del reglamento de la nueva ley para las APP? ¿Qué falta?

Se concretará este mes. Con el MEF buscamos un reglamento que no solo cumpla plazos, sino que sea útil. Para eso se han reunido con gremios y concesionarios, para que sea potente.

Recordemos que la ley ya vigente establece que, publicado el reglamento, la titularidad de los contratos firmados en los 12 meses previos pasan a ProInversión. Destacamos allí al Anillo Vial Periférico y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

Pero adicionalmente el MEF está coordinando con los asesores, en los próximos días va a anunciar los proyectos que por Decreto Supremo (D.S.) serán de nuestra titularidad y pasarán a la cartera.

¿Qué proyectos estarían en esa lista del D.S?

Creemos estar listos para hacernos cargo de ferrocarriles y líneas de metro. En su momento, tuvimos a cargo las Líneas 1 y 2 del Metro. Hoy tenemos más herramientas para gestionarlos, como la asistencia técnica, las PMO, entre otros.

¿Confirma, entonces, que se incluirán las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima?

Los anuncios irían en esa línea. Es lo que creemos que incluirá el D.S. que comentaba. Otro que pasaría a la cartera de proyectos de ProInversión sería el Ferrocarril Andahuaylas-Marcona, que será clave para el corredor minero del sur y poner en valor proyectos en zonas de Apurimac.

Uno más que nos interesa es la Hidrovía Amazónica, crucial para el eje norte del país, donde ya está el puerto de Paita, Yurimaguas y la Carretera Interoceánica. Antes ya lo tuvimos e hicimos estudios, tocaría actualizarlos. En el caso de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) completó los proyectos con rutas definidas y viables.

Otro tren donde se involucraría es el de Lima-Chosica. Anunciaron la firma de un convenio hace semanas, pero no pasó...

Vamos a firmarlo en estos días y nos haremos cargo de liderar el proceso de suscripción de una adenda para incorporar el transporte de pasajeros dentro del Ferrocarril Central, el concesionario.

¿Confirma que luego se desarrollaría bajo, al menos, tres etapas?

Como cualquier otro proyecto de envergadura tendrá fases de desarrollo. La primera será un traslado hacia Chosica. En la segunda se incorporarán más paraderos para atender más pasajeros. La tercera etapa, que trabajaremos en paralelo, implementará una segunda línea para aumentar la frecuencia.

Luis Del Carpio volvió a la dirección ejecutiva de ProInversión a finales de octubre. Foto: ProInversión.

Hace poco se confirmó que Obras de Cabecera, etapa 1, pospuso su adjudicación para el primer trimestre del 2026. ¿Qué pasó?

Lleva muchos años en nuestra cartera, pero ya encontramos la forma correcta de impulsarlo. Hay al menos cuatro consorcios internacionales que han confirmado su interés. Estamos ya revisando la versión final del contrato. Se adjudicará.

Otro que lleva años esperando es el Teleférico de Choquequirao. ¿Cuál es su estado?

Se adjudicará en 2026. Estamos elaborando una nueva versión del contrato, tras resolver consultas de los posibles inversionistas. Ellos mandan a sus equipos a Choquequirao, hacen evaluaciones propias y nosotros atendemos las dudas más complejas.

¿Se cumplirá la fecha estimada?

Sí, le hemos pedido a los inversionistas que se ajusten a los plazos.

¿Cómo va el proceso para el Tercer Grupo de Aeropuertos? Según su cartera preliminar se adjudicaría en el cuarto trimestre del 2026, pero depende de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC).

El AICC sigue un ciclo paralelo. Buscamos definir la mejor estrategia junto al MTC para llegar a diciembre del 2026. En principio la idea es que se adjudiquen juntos todos los aeropuertos del grupo, pero ProInversión podría adecuar la estrategia en función de restricciones que se puedan presentar.

El PIA es promovido bajo Proyectos en Activos (PA) -y estructurado para ser transferido al sector privado vía un contrato de compra venta del terreno- se entregará por un plazo de 22 años. Foto: ProInversión.

Luego de más de una década, adjudicaron el PIA. ¿Cómo han resuelto el acceso a servicios básicos? Esa era su principal traba.

En efecto, esa era una de sus grandes limitantes: el PIA era un pedazo grande terreno sin servicios, pero las cosas han cambiado, a partir de que creció el puerto el Callao, apareció Chancay y se amplió el Aeropuerto Jorge Chávez.

Hace dos años, coordinando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, buscamos inversión privada para una planta desaladora en Ancón. El año pasado la conseguimos. Una empresa muy importante convertirá agua de mar en potable para los clientes del PIA, que pagarán por ella.

¿Qué sigue para el PIA ahora que se adjudicó?

El inversionista, un consorcio de capitales de Hong Kong, ya debe haber identificado empresas interesadas en ocupar el espacio del PIA.

Probablemente se inicie con pequeñas y medianas empresas, pero confiamos en que el modelo de negocio hará que crezca la industria. Como cualquier proyecto de magnitud, haremos un acompañamiento para consolidar esas inversiones.

De todas las adendas pendientes, ¿cuáles se firmarían antes del cambio de Gobierno?

Creemos que la que sigue será con Cálidda para llevar el gas a siete regiones del sur. Debería firmarse esta semana. Torre Trecca, que lleva décadas sin uso, también debería firmarse en las próximas semanas. Un camino similar seguiría Salog, el sistema de distribución de medicamentos de EsSalud.

El MTC y la ATU nos encargaron formular la solución para la Línea 1 del Metro de Lima. En enero deberíamos acabarla, ya se están discutiendo los términos de la adenda que debería firmarse en mayo.

Otro está vinculado al intercambio vial Bujama, en Mala. La meta es colocar un tercer carril al tramo entre Pucusana y Cerro Azul. Está bastante avanzado y debería firmarse en este gobierno.

En Obras por Impuestos (OxI), cuando la actual ministra del MEF, Denisse Miralles, era viceministra de Economía, dijo que se impulsaba una plataforma para transparentar la negociación de los llamados CIPRL. ¿Sigue en pie?

En 2024 hubo más de S/ 4 mil millones en OxI, lo que quiere decir que habían CIPRL, que son los certificados para pagar impuestos, de esa dimensión en el mercado. Este año superaremos esa meta.

Efectivamente estamos trabajando en ello, pero teníamos que alcanzar volumen, porque si es pequeño, es muy costoso invertir en ello. El Gobierno tiene más de S/ 60 mil millones habilitados para hacer OxI.

Por lo que dice suena a que se alcanzaría en el largo plazo.

No, es de corto plazo.

Fuentes consultadas por Gestión ven un riesgo con los CIPRL. Dicen que se emiten por encima del valor de la obra, dando más crédito fiscal a la empresa. ¿Es así? ¿Cómo corregirlo?

La idea es transparentarlo para que crecimiento de OxI sea el que todos esperamos. Debemos proteger el mecanismo. Conforme vaya creciendo debemos darle más oportunidades a inversionistas, financistas y gobiernos locales para que el proceso sea más riguroso y eficiente para todos.